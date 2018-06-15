Установлен график работы избирательной комиссии Тверской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата

Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский

одномандатный избирательный округ №180»

9 сентября 2018 года

Для обеспечения избирательных прав кандидатов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по

одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский

одномандатный избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года, с 15 июня 2018 года установлен следующий график работы избирательной комиссии

Тверской области:

Рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов, перерыв на обед - с 12.3 до 13.3 часов.

Выходные дни: суббота, воскресенье - с 10 до 15 часов, без перерыва на обед.

10.07.2018 (вторник) - с 9 до 24 часов, перерыв на обед - с 12.3 до 13.3 часов.

21.07.2018 (суббота) - с 9 до 24 часов, перерыв на обед - с 12.3 до 13.3 часов.

09.09.2018 г. – по отдельному графику.