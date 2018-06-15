Установлен график работы избирательной комиссии Тверской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский
одномандатный избирательный округ №180»
9 сентября 2018 года
Для обеспечения избирательных прав кандидатов в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу «Тверская область – Заволжский
одномандатный избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года, с 15 июня 2018 года установлен следующий график работы избирательной комиссии
Тверской области:
Рабочие дни: с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов, перерыв на обед - с 12.3 до 13.3 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье - с 10 до 15 часов, без перерыва на обед.
10.07.2018 (вторник) - с 9 до 24 часов, перерыв на обед - с 12.3 до 13.3 часов.
21.07.2018 (суббота) - с 9 до 24 часов, перерыв на обед - с 12.3 до 13.3 часов.
09.09.2018 г. – по отдельному графику.
Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.