В период выборов в избирательной комиссии Тверской области будет работать «горячая линия»

В период подготовки и проведения избирательных кампаний единого дня

голосования 9 сентября 2018 года, в избирательной комиссии Тверской области

организована работа «горячей линии».

По телефонам (4822) 34-81-31 и 8-910-640-1115 (для sms-вопросов) звонки и

обращения участников избирательного процесса, связанные с вопросами

подготовки и проведения выборов, будут приниматься с 18 июня 2018 года по 7

сентября 2018 года в рабочие дни с 10 до 17.00; 8 сентября 2018 года - с 10

до 15.00, а в день голосования 9 сентября 2018 года - с 8 до 20.00.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.