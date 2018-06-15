Тверская область отмечает вековой юбилей юннатского движения в России

15 июня 2018 года юннатское движение в России отмечает 100-летний юбилей. К этой дате Областная станция юных натуралистов Тверской организует мероприятия для детей и молодежи.

«Система дополнительного образования позволяет детям не только реализовать свои таланты, но формировать у молодежи активную гражданскую позицию», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этот день по станции юннатов организованы тематические экскурсии: «В мире животных», «Удивительные обитатели аквариума», «Мир тропических растений», «Животный мир Тверской области» для детей из городских пришкольных лагерей. Также запланировано открытие «Альпийской горки» на территории учебно-опытного участка станции юных натуралистов, проведение экологического практикума и ботанической викторины «Мир растений – это интересно!», «Дня юного исследователя природы» в детском оздоровительно-образовательном лагере «Радуга» для проведения теоретических и практических занятий с использованием цифровой лаборатории.

Также в организациях дополнительного образования, летних оздоровительных и пришкольных городских лагерях будут проведены экологические конкурсы, игры, мастер-классы по разным тематическим направлениям, «зелёные олимпиады», вечера юннатского творчества, ботанические и орнитологические соревнования, экологические акции.

Справочно: В 1934 году в Тверской области была организована станция юннатов. Сегодня на ее базе обучается 600 детей. Ежегодно они принимают участие в региональном слете школьных лесничеств Тверской области, экологической викторине «Природа родного края», областном экологическом субботнике «Зеленая весна» и других мероприятиях.

Региональный проект «Академия леса» станции юных натуралистов Тверской области стал победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и Согласие» в 2017 году в номинации «Экологическое образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области