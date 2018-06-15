Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на «Бакунинские чтения», «Прямухинские гуляния» и «Встречи на Поведи»

С 15 по 17 июня 2018 года в Тверской области проходят «Бакунинские чтения», посвященные одной из первых в России сестёр милосердия Екатерине Михайловне Бакуниной. Мероприятие организовано благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной», отделом культуры Тверской епархии, администрацией Кувшиновского района при поддержке Фонда Президентских грантов и при участии Тверского государственного объединенного музея.

«Имя сестры милосердия Екатерины Бакуниной занимает особое место в истории Верхневолжья и всей России. Неоспорим ее вклад в развитие системы здравоохранения в нашей стране, укрепление патриотических традиций тверского края», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Бакунинский праздник в этом году впервые пройдет в три этапа. 15 июня в 17.00 в Славянском зале Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького состоится научно-краеведческая конференция «Тверская дворянская усадьба: история и современность». На конференции выступят краеведы и профессиональные историки, музейные работники Твери и Тверской области.

На чтениях состоится презентация нового альбома Фонда Екатерины Бакуниной «Усадьба Бакуниных «Прямухино», выпущенного в 2018 году при поддержке Фонда Президентских грантов. Каждый участник мероприятия получит это издание в подарок. Кроме того, в Горьковке будет представлена выставка книжных и электронных изданий из фонда областной библиотеки, посвящённая тверским усадьбам.

16 июня в селе Прямухино Кувшиновского района пройдут «Прямухинские гуляния». В Свято-Троицком храме состоится богослужение. Запланированы концерты духовной музыки и русского романса с участием Губернаторского камерного хора «Русский партес», солистов Тверской академической областной филармонии, народных коллективов и исполнителей, ярмарка и другие мероприятия.

17 июня в Поведском поречье в рамках Бакунинского праздника впервые пройдут «Встречи на Поведи». Гости праздника смогут посетить памятные места Торжокского района в деревнях Трубино, Казицыно (имение Е.М. Бакуниной), Осташково, селе Поведь.

Пресс-служба Правительства Тверской области