Игорь Руденя ответит на вопросы жителей Тверской области в эфире телеканала «Россия-1»

posted by Максим Малахов on пт, 06/15/2018 - 12:39
 
 
16 июня в 8:00 в эфир телеканала «Россия-1» (Тверь) выйдет программа «Разговор с Губернатором», в ходе которой Игорь Руденя ответит на вопросы жителей тверского региона.
При  подготовке программы по телефону и на официальных страницах «Вести – Тверь» в социальных сетях велся прием звонков и  обращений. Ответы будут направлены всем, кто задал свой вопрос Губернатору.
Прошлый выпуск передачи «Разговор с Губернатором» вышел в марте 2018 года. Ключевыми темами стали реализация «демографического пакета» Президента РФ Владимира Путина, приведение в порядок опорной дорожной сети Тверской области, реализация программы  «Формирование комфортной городской среды»,  модернизация электросетевого комплекса в регионе и в целом повышение надёжности работы коммунального хозяйства, ремонт школ, решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения, развитие туризма и другие.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области