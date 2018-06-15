Игорь Руденя ответит на вопросы жителей Тверской области в эфире телеканала «Россия-1»

16 июня в 8:00 в эфир телеканала «Россия-1» (Тверь) выйдет программа «Разговор с Губернатором», в ходе которой Игорь Руденя ответит на вопросы жителей тверского региона.

При подготовке программы по телефону и на официальных страницах «Вести – Тверь» в социальных сетях велся прием звонков и обращений. Ответы будут направлены всем, кто задал свой вопрос Губернатору.

Прошлый выпуск передачи «Разговор с Губернатором» вышел в марте 2018 года. Ключевыми темами стали реализация «демографического пакета» Президента РФ Владимира Путина, приведение в порядок опорной дорожной сети Тверской области, реализация программы «Формирование комфортной городской среды», модернизация электросетевого комплекса в регионе и в целом повышение надёжности работы коммунального хозяйства, ремонт школ, решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения, развитие туризма и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области