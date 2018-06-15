Вячеслав Похлебкин: Тоннель в Чуприяновке снижает напряжение автотрафика в регионе

Руководитель ОАО «Тверьавтотранс» Вячеслав Похлебкин отметил комплексные решения, которые применяются в регионе для управления автотрафиком на дорогах.

«В Калининском районе введен целый ряд новых развязок, которые сняли проблему пробок на М-10 в районе Мигаловского моста, пересечения соСтарицким шоссе. Автомобилистам это экономит массу времени, снижается напряжение трафика», - сказал Вячеслав Похлебкин.

«Строительство тоннеля в Чуприяновке продолжает эту работу, обеспечивая жителям поселка нормальную связь с Тверью. В том числе, с помощью автобусных пригородных маршрутов», - пояснил он.

14 июня Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги. В осмотре приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.

«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», – сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.

Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя также осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. Его ввод позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».