К Дню медицинского работника

Нет ничего дороже здоровья и жизни

Коллектив отделения травматологии Конаковской районной центральной больницы (слева направо): Г.В.Бурзина (медсестра), П.А.Мельниченко (заведующий отделением), Р.С.Миронец (врач), В.И.Амирова (сестра-хозяйка), В.А.Никитенко (врач), Л.М.Хаблова (медсестра), Г.А.Пирогова (санитарка), Т.Ю.Романов (врач), Е.В.Нестерова (медсестра) и М.К.Арешидзе (медсестра).

Главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов

Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника.

Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась. День медицинского работника - это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что многие из медиков будут отмечать его на рабочем месте, излечивая пациентов и спасая чьи-то жизни. Накануне Дня медицинского работника, который отмечается 17 июня, наш корреспондент встретился с главным врачом Конаковской центральной районной больницы Дмитрием Орловым. Разговор шёл о работе учреждения, предоставляемых населению услугах, были заданы и «проблемные вопросы». И, конечно, «Заря» от имени всех жителей Конаковского района поздравляет коллектив с праздником.

Конаковская центральная районная больница основана в 1933 году. В 2012 году произошла реорганизация в сфере здравоохранения района, теперь все медицинские учреждения объединены в единую структуру – Конаковскую ЦРБ. В структуру больницы входят: взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный и дневной стационары. В районе имеются Козловская городская больница, Новозавидовская районная больница, Озерецкая участковая больница, Первомайская и Дмитровогорская сельские участковые больницы, Вахонинская, Мокшинская, Селиховская, Мелковская, Городенская, Радченковская и Завидовская амбулатории. Дополнительно сельское население обслуживается девятью фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) в Юрьево-Девичьем, Новошине, 2-м Моховом, Дорине, Синцове, Ручьях, Трунине, Фёдоровском и Архангельском. В Козлове открыто отделение паллиативной помощи, работает роддом, правда, как организация первого уровня, то есть роды принимают у женщин с неосложненной беременностью и срочными, экстренными физиологическими родами, когда нет возможности отвезти роженицу в областной центр.

Дмитрий Александрович Орлов в своей должности работает с конца ноября прошлого года. И в первую очередь он отметил, что основное в любом учреждении - это коллектив, слаженный, профессиональный. Главным делом своей жизни эти люди избрали ответственную, трудную, но в то же время нужную и благородную миссию - сохранять, поддерживать и возвращать людям здоровье. Ведущая роль в организации первичной медицинской помощи принадлежит участковой службе. Терапевты - участковые и врачи общей практики оказывают первичную медицинскую помощь в поликлинике и на дому, проводят диспансеризацию населения, профилактические осмотры, иммунизацию. В нашем коллективе много настоящих профессионалов, о которых и коллеги, и пациенты отзываются с уважением. Ежедневно только в Конаковскую поликлинику на прием приходят более 400 человек, а в пик вирусных инфекций - и до 600. Отделения в стационаре могут принимать до пятисот пациентов.

В конце прошлого года в ЦРБ вышли на уровень оплаты труда медицинских работников, соответствующий майским Указам Президента. Получили анализатор нового поколения, который позволяет одновременно проводить несколько различных анализов на маркеры сердечно-сосудистых патологий пациентам, в том числе тропонин и D-димер. Система предназначена для приемного отделения больницы при оказании кардиологической помощи.

В самом конце декабря поступили два видеоэндоскопа для гастро- и колоноскопии, а также бронхоскоп. С января ведется прием пациентов на новом оборудовании. В январе губернатором Тверской области Игорем Руденей в ЦРБ торжественно были переданы два санитарных автомобиля для офисов врачей общей практики, которые заменили устаревшие машины в районе.

Сегодня в системе Конаковского здравоохранения трудятся более 650 врачей и специалистов среднего медицинского персонала. За последнее время удалось несколько сгладить проблему острого дефицита и оттока кадров. Все отделения работают в штатном режиме, приходят и молодые специалисты. Пополнился штат в гинекологическом, педиатрическом, реанимационном, ЛОР, неврологическом отделениях. Многие новые врачи – это «целевики», которых ЦРБ направляет на обучение в медицинские вузы (в частности, в Тверскую государственную медицинскую академию – ТГМА) с условием обязательного возврата в Конаково и отработки в ЦРБ по полученной специальности. Продолжается и целевая подготовка специалистов с высшим медицинским образованием, где преимущественным правом поступления обладают абитуриенты из районов области. Со всеми студентами заключается договор о целевом обучении. Обязательным условием договора является предоставление в период обучения мер социальной поддержки, в том числе материального стимулирования. На обеспечение данных мер социальной поддержки в областном бюджете предусматриваются средства, которые ежегодно увеличиваются, так как увеличивается количество студентов, ее получающих.

Продолжает работу и программа «Земский доктор», направленная на привлечение врачей в сельскую местность, сегодня она значительно расширена, увеличен и возраст. Принять участие в программе сегодня можно до 50 лет. Переехали и остались работать на селе в Конаковском районе 3 врача. Работают офисы врачей общей практики. Круг обязанностей таких врачей широкий, и многое в их деятельности зависит от желания помогать людям, от личных и профессиональных качеств доктора. Все врачи учреждения постоянно совершенствуют свои знания, повышают квалификацию. С целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей молодым врачам на селе и поселках городского типа. За счет регионального бюджета осуществляются выплаты и среднему медицинскому персоналу, в этом году эта сумма будет составлять 500 тысяч рублей.

Как отметил Дмитрий Александрович, очень хочется, чтобы медицинские работники прониклись праздничным настроением. В Конаковском районе уже давно стало традицией воспринимать профессиональный праздник как своеобразный отчет о проделанной за год работе, говорить о планах на будущее и, конечно же, отмечать и награждать лучших. Сейчас медиков часто критикуют и слишком редко им говорят «спасибо». Здравоохранение заслуживает благодарности, потому что врач - особая профессия. Это не только владение глубокими знаниями по специальности, но и определенное таинство. Нет ничего дороже жизни и здоровья людей. На нас возложена огромная ответственность за это бесценное достояние. Во многом благодаря энтузиазму и настойчивости медиков удается в непростых экономических условиях добиваться позитивного настроя в работе, а это, в свою очередь, отражается на результате.

А в завершение разговора Дмитрий Александрович передал своему коллективу такое поздравление:

- Уважаемые коллеги! В канун Дня медицинского работника хочу пожелать вам терпения и сил, целеустремлённости и настойчивости. Выражаю вам глубокую благодарность за самоотверженный труд, за стремление нести добро людям. Отдельные слова признательности хочу выразить ветеранам. Спасибо вам за ваш труд, за долгие годы напряжённой работы во имя спасения жизни и здоровья людей. Примите, уважаемые коллеги, самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, благополучия и новых профессиональных успехов!

Ольга ГЛОТОВА.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Ваша профессия по праву считается особой, требующей высокой компетентности, ответственности, неравнодушия и самоотдачи. Люди доверяют вам самое ценное – свое здоровье, а нередко и жизнь. Сегодня перед отечественной медициной стоят масштабные задачи: обеспечение населения современной и доступной медицинской помощью, внедрение передовых технологий в лечении и профилактике заболеваний, формирование эффективной системы здравоохранения. Пусть профессионализм, верность долгу и традиции, заложенные ветеранами, будут основой в вашей работе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реализации планов и новых успехов на благо тверской земли!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники

и ветераны здравоохранения Конаковского района!

Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём медицинского работника! Вы выбрали одну из самых благородных, почетных и нужных обществу, но в то же время сложную и ответственную работу. Важность вашей профессии невозможно переоценить. Она требует от вас не только глубоких знаний, но и бесконечного терпения, милосердия и душевной доброты. В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю признательность за ваш благородный труд, поблагодарить ветеранов медицины, отдавших многие годы здравоохранению. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности и профессиональных успехов!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района

Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.

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Дорогие ветераны, уважаемые работники здравоохранения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем медицинского работника! Здоровье людей является высшей ценностью и общественным достоянием. Ваш нелегкий труд на благо людей - каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения. Вы дарите нам здоровье, спасаете от болезней, приходите на помощь в самые критические моменты жизни. Ваш труд невозможен без самопожертвования, верности выбранной профессии, и от вашего профессионализма зависит самое дорогое наше богатство - жизнь. Низкий вам поклон за ваше трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу врачевателя и милосердие. Желаем вам благополучия, стабильности и самое главное, того, что вы так щедро даете людям, - здоровья!

И.о. главы города Д.В.Борисов.

Глава администрации города Конаково О.В.Шаталов.