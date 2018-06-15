17 июня – День медицинского работника

НАГРАДА ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА



В феврале этого года согласно указу Президента Владимира Путина, Анатолию Шлякову из поселка Редкино Конаковского района было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В День России 12 июня соответствующий знак был вручен медику губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Анатолий Шляков – врач по общей гигиене федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 57 Федерального медико-биологического агентства». В профессии с 1973 года: после окончания Пермского мединститута начинал санитарным врачом в Редкинской МСЧ-57. Был заведующим промышленной лабораторией, врачом по гигиене труда, заместителем начальника по санэпидвопросам, главным государственным санитарным врачом по курируемым объектам ЦГСЭН п. Редкино, заместителем руководителя территориального отдела, врачом по общей гигиене. В 80-е годы Анатолий Викторович являлся депутатом Редкинского поселкового Совета. Его труд отмечен государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

На счету А. Шлякова 12 рацпредложений для охраны окружающей среды и улучшения условий труда работников Редкинского опытного завода (РОЗ). Им был создан проект консервации старого полигона химических отходов РОЗ, его предложения легли в основу создания нового полигона предприятия – единственного подобного лицензированного объекта для уничтожения и захоронения химотходов в Тверской области. Разработанное им устройство для герметичного отбора особо токсичных продуктов было не только внедрено на заводе, но и получило распространение на ряде аналогичных производств страны. Под его руководством в жилой зоне Редкино была кардинально изменена схема сбора бытовых отходов, что дало возможность ликвидировать несанкционированные свалки и значительно улучшить состояние экологии.