ЕГЭ: ПРОЦЕСС ИДЕТ

В разгаре государственная итоговая аттестация (ГИА) в общеобразовательных учреждениях Конаковского района. В этом году единые государственные экзамены (ЕГЭ) сдают 364 выпускника 11-х классов и 788 девятиклассников сдают основной государственный экзамен (ОГЭ).

Первым предстоит сдавать 13 предметов, вторым – 11. В Конаковском районе для 11-классников определено два пункта сдачи ЕГЭ: это Конаковская школа № 8 (один из самых крупных в Тверской области, способный принять сразу всех выпускников района) и Редкинская школа № 2, вместимость которой в три раза меньше. То есть, пункты сдачи у нас работают с запасом по вместимости. Что касается ОГЭ, то для его сдачи 9-классниками сформировано 6 центров в Конакове, Редкине, Новозавидовском и п. Первое мая и два пункта – для детей с ограниченными возможностями в Конакове и Редкине.

Как сообщили в управлении образования администрации Конаковского района, на момент подготовки материала выпускники средних школ района сдали ЕГЭ по информатике, географии, химии, истории, русскому языку (это был самый массовый экзамен), иностранному языку (устно и письменно). Самый, по мнению педагогов и учеников, сложный экзамен проводился 14 июня: это обществознание, его сдавали 202 ученика.

Из новинок этого года: в обоих пунктах теперь есть оборудование для распечатки материалов экзаменов, повышена система безопасности (сканеры и т.п.). Также из новинок – относящиеся к сдаче ГИА собеседование по русскому языку для девятиклассников (было в апреле) и сочинение для 11-классников (было в декабре). Кроме того, все пункты оборудованы системами видеонаблюдения, картинка транслируется он-лайн, и, говорят, что, контроль на итоговой аттестации даже жестче чем на избирательных участках в день выборов, которые тоже оборудуются в школах. Так что обмануть систему невозможно, и остается надеяться только на себя.

До 20 июня все ЕГЭ должны быть сданы, с 22 по 29 июня – резервные дни, когда экзаменуются те, кто не смог присутствовать по уважительным причинам. Оценка по каждому экзамену становится известна через 10 дней после сдачи.

Так что к 29 июня все выпускники Конаковского района точно будут знать, как они сдали, и на этот день в ДК «Современник» планируется чествование выпускников района.

Максим МАЛАХОВ.