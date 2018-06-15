МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ



В 2018 году в Тверской области в программу ремонта муниципальной дорожной сети включены 187 объектов общей протяжённостью порядка 130 километров.

Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения. Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин.

На поддержку муниципалитетов в приведении в порядок местных дорог направляется почти четверть расходов регионального дорожного фонда – более 1,5 млрд. рублей.

Ещё свыше 320 млн. рублей составит софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Наибольший объем работ запланирован в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Конаковском, Калининском, Кувшиновском, Старицком районах. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул: необходимо провести конкурсные процедуры в кратчайшие сроки. Министерству транспорта Тверской области, местным администрациям поставлена задача усилить контроль за сроками проведения конкурсов и непосредственно ремонтных работ.

В Конаковском районе запланировано продолжить начатое. В прошлом году свершилось долгожданное - начался ремонт участка дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково» (в народе - конаковки). Ни гостей, ни жителей района не пугали пробки, а доставляли лишь радость - ведь этого события ждали очень долго.

Конечно же, сразу посыпались вопросы: а будет ли продолжен ремонт дороги до Дубны? Правительством Тверской области принято решение - ремонт будет продолжен.

В этом году в программу ремонта муниципальной дорожной сети включен участок дороги «Москва - Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково» от Конакова до парома на Дубну, а это более 23 километров дорожного полотна.

Кроме того, объектами ремонта станут ещё два участка автомобильных дорог в городе Конаково:

- ул. Свободы - ул. Первомайская - ул. Новая - ул. Революции - ул. Строителей - ул. Район завода - ул. Белавинская автодороги «Москва-Санкт-Петербург» - Конаково - Иваньково;

- ул.Свободы (от поворота на ул. Первомайская до центрального моста ул. Энергетиков) в городе Конаково.

Работы планируется завершить к октябрю 2018 года.

Как отметил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:

- Ремонт сети автомобильных дорог в Конаковском районе очень важен для нас. Тем более что курс взят на развитие туризма. В районе может быть невероятно хорошо, но если до нас не доехать, то мы становимся менее привлекательны.

Правительство области в этом плане очень четко контролирует процесс, и сегодня ремонтам дорог уделяется особое внимание. Мы понимаем, что туристы в Конаковский район едут и со стороны Москвы, и со стороны Санкт-Петербурга, и со стороны Дубны.

Я уверен, что ремонт этих участков автомобильных дорог откроет новые перспективы для района.

В Конаковском районе в «Народной регате»

приняли участие более 220 яхтсменов



С 10 по 12 июня на берегах Волги в event-отеле Конаково Ривер-Клаб прошел еще один фестиваль, но уже не гастрономический, а спортивный - «Народная регата-2018».

Народная регата является одним из крупнейших парусных событий не только региона, но и всей России, и проводилась уже во второй раз. В этом году в масштабных соревнованиях приняли участие порядка 230 яхтсменов, среди которых 38 детей. Организаторами парусного праздника стали Конаково Ривер-Клаб и Всероссийская федерация парусного спорта.

Приветствовал участников соревнований глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Он отметил, что Конаково Ривер-Клаб стал неким парусным центром Верхневолжья.

- 3 недели назад здесь проходили парусные гонки Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги. Неделю назад на воду вышли экипажи Премьер Лиги, а сегодня мы открываем парусный фестиваль! Я желаю всем хорошего настроения, и пусть победит сильнейший, - сказал Олег Лобановский.

«Народная регата» собрала абсолютно разных представителей большого парусного сообщества: дети соревновались в шести зачетных группах, а взрослые - в девяти. Самому юному участнику соревнований было всего 8 лет, а самому опытному - 72 года.

Помимо обширной программы соревнований, была и насыщенная развлекательная программа. Для участников и гостей фестиваля были организованы товарищеские матчи по футболу и баскетболу, йога, пикник с песнями у костра, катание на лошадях, сафари на квадроциклах. Для юных участников фестиваля был проведен конкурс «Звезды зажигаются в Конаково Ривер-Клаб», а также различные мастер-классы. И опять Ривер-Клабу удалось организовать отдых для всей семьи.

Как отметил главный судья соревнований Владимир Комель, фестиваль выдался очень интересным и насыщенным.

- Мы работали с участниками на брифингах, разбирали правила, обсуждали гоночные моменты. Хорошая регата начавшегося парусного сезона, - рассказал Владимир Комель.

Как сообщает Всероссийская федерация парусного спорта, самыми немногочисленными группами фестиваля были 28ft и зачетная группа 7 – в них было представлено по одному участнику, которые и увезли с собой кубки «Народной регаты». Это экипажи «Оптимист» и «Герда».

В классе «Микро» приняли участие два экипажа: «Экстаз» рулевого Дмитрия Комарова уезжает с золотом, серебро - у команды Владимира Селина «Югра».

Надувные катамараны соревновались в трех зачетных группах: 12-я, 8-я и 9-я. В самой многочисленной группе с золотом уезжает Павел Григорьев (катамаран «Витамин»). В 8-й группе выиграл экипаж катамарана «Чилим» Игната Рытова, в зачетной группе 9 первое место у катамарана Santa Maria Владимира Белоклокова.

В классе Четвертьтонник первое место у яхты Ragtime Владимира Сидорова, с серебром уезжает экипаж Алексея Ильичева «Танго», третье место у коллектива Сергея Лапушкина на яхте Tequila.

Золото в классе Maxus у экипажа Catherine Зорана Пауновича. Второе место «Народной регаты 2018» у яхты Tigra Сергея Стравца. С бронзой соревнование завершает экипаж «Улыбка» рулевого Алексея Гуменного.

Лидерами таблицы результатов в классе «Летучий голландец» стали братья Новодережкины: Андрей завоевал золото, а Борис – серебро. Бронза у Дмитрия Жаворонкова.

В классе J/70 первое место у экипажа Александры Петерсон. Второе место у команды «Конаково Ривер-Клаб» Марка Каганского. Третьими фестиваль завершает команда под руководством Александра Ежкова-ст.

Детская регата проходила на яхтах классов «Оптимист» и «Луч». В зачете у младших девочек первое место у Екатерины Созонюк, у младших мальчиков – Максим Шумилин. Лучшей среди старших девочек стала Ирина Герасимова, а среди мальчиков золотую медаль увозит с собой Арсений Жариков.

Первое место в классе «Луч» среди девушек у Марии Привариной, а среди юношей – у Георгия Конкина.

В завершение соревнований основатель «Конаково Ривер-Клаб», член Попечительского совета Всероссийской федерации парусного спорта Марк Каганский поделился своим мнением:

- Я вдохновлен тем, что происходит на воде. Более 70 парусов, около 230 участников - и все объединены любовью к парусам. Это выглядит очень мощно и красиво! Я считаю, что регата в этом формате должна сделать качественный шаг вперед: нужно плотно работать с ассоциациями классов, увеличивать количество участвующих классов и участников, и мы в этом направлении будем действовать.

Источник: https://konakovograd.ru/glavnoe/v-konakovskom-rajone-v-narodnoj-regate-p...

Жилье детям-сиротам

В этом году в районе числятся 16 детей-сирот, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями

Ежегодно во исполнение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. сотрудниками жилищно-коммунального отдела администрации Конаковского района ведется работа по обеспечению детей-сирот жильем.

На эти цели выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Муниципалитет занимается поиском, приобретением квартир, а также оформлением их в собственность и передачей сиротам.

Подробнее об этом рассказала заместитель заведующего жилищно-коммунальным отделом администрации Конаковского района Валентина Смитюх:

- Согласно списку, сформированному министерством социальной защиты Тверской области, в Конаковском районе числятся 16 детей-сирот (в прошлом году было 13), которые должны быть обеспечены жилыми помещениями в текущем году. В настоящее время администрацией Конаковского района приобретена квартира для одного сироты. Еще 8 квартир проходят государственную регистрацию права собственности и в скором времени будут переданы детям-сиротам.

В июне еще по шести квартирам районной администрацией будет объявлен аукцион. Как отмечают сотрудники жилищно-коммунального отдела, именно на этом этапе возникают проблемы. Дело в том, что собственники квартир не могут выйти на аукцион ввиду отсутствия электронной цифровой подписи. В связи с эти объявляется следующая процедура - запрос предложения. Также Валентина Смитюх отметила, что еще один сирота не определился с приобретением квартиры.

Добавим, что уже на протяжении нескольких лет Конаковский район является одним из немногих муниципальных образований Тверской области, где план по обеспечению сирот квартирами выполняется без срывов и в полном объеме.

ВНИМАНИЕ!

Субъектам малого и среднего предпринимательства,

гражданам, планирующим осуществление предпринимательской деятельности

Во исполнение протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы № 1 от 14 июня 2018 г. администрация Конаковского района Тверской области объявляет о начале приема документов для участия в конкурсном отборе:

1. На предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы.

2. На предоставление грантов на организацию (развитие) собственного дела в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018-2022 годы.

Заявки принимаются с 2 июля по 31 августа 2018 года.

Адрес подачи заявок на получение субсидий:

171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, администрация Конаковского района Тверской области (каб. 20).

Форма заявки размещена на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://konakovoregion.ru/ раздел «Малый и средний бизнес».

Контактные лица:

Шилова Надежда Владимировна - заведующий отделом экономики администрации Конаковского района (каб. 20)

Тел. 8 (48242) 49-783, +7904-023-07-27.

День счастливой собаки



Традиционная акция пройдет 17 июня

на центральной площади города Конаково.

По поручению Главного управления «Государственной инспекции по ветеринарии» Тверской области при содействии администрации Конаковского района, ГБУ Конаковская станция по борьбе с болезнями животных, МУП «Доркомсервис», молодежного центра «Иволга» и волонтеров конаковской инициативной группы «Ищу дом»

17 июня, в 11 часов, на центральной

площади города Конаково состоится уже

традиционная АКЦИЯ «День счастливой собаки».

Волонтеры расскажут о питомцах, которые находятся в пункте передержки, и, может, именно вы в этот день найдете своего пушистого и верного друга.

В рамках акции выступят творческие коллективы Конаковского района. Также будет организован благотворительный сбор еды для животных, витаминов, средств по уходу за животными, ошейников. В этот день на площади будет работать пункт бесплатной вакцинации животных против бешенства.

Уважаемые жители Конаковского района! 21 июня с 11.00 до 12.30 в администрации Конаковского района будет вести личный прием граждан руководитель региональной энергетической комиссии Тверской области

Константин Владимирович Седов.

Для записи на прием обращайтесь в общественную приемную администрации Конаковского района по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. 4 или по тел. 4-97-80.

Пресс-служба Конаковского района.