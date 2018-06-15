Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» передан в библиотеки Твери и Верхневолжья

Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» на безвозмездной основе передан в библиотеки Твери и региона. Часть тиража будет отправлена в культурно- образовательные и социальные учреждения Тверской области, а также в город Буденновск, Ингушетию, Грузию, Украину, история которых связана с именем Михаила Тверского.

В Верхневолжье 2018 год проходит под знаком 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал значимость этих дат для региона, России и всего православного мира.

«Наша задача – достойно и качественно организовать весь комплекс мероприятий: духовных, научно-просветительских, туристических, а также культурно-массовых», – отметил Игорь Руденя на одном из совещаний, посвященных празднованию этих событий.

Презентация альманаха «Михаил Тверской. Путь домой» состоялась 19 мая. Проект реализуется по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Виктора при поддержке Правительства региона. Издание рассказывает об истории жизни и подвига Михаила Тверского, прошлом и настоящем народов Ингушетии, Чечни, Грузии, Калмыкии и других территорий, связанных с именем князя.

В создании альманаха приняли участие ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты, студенты. В работе были задействованы волонтёры из России и зарубежных стран, которые оказывали поддержку в поиске информации и её обработке. Иллюстрации к различным разделам альманаха созданы юными художниками изостудии «Соцветие» областного ДК «Пролетарка».

В дальнейшем по материалам издания совместно с областной библиотекой для слепых им. М.И. Суворова будут созданы версии для людей с ограниченными возможностями.

В ноябре 2017 года проект «Михаил Тверской. Путь домой» стал лауреатом премии Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в номинации «Межнациональные отношения».

В Тверской области в 2018 году проходит ряд мероприятий к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Памятным датам, а также 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, посвящён XX Волжский Крестный ход, который 2 июня стартовал от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области.

В мае в Тверской области прошёл инфотур для федеральных туроператоров по маршруту «Средневековая Тверь», приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского. Участие в нём приняли 15 представителей туристических компаний, которые посетили Тверь, Старицу, Торжок, Городню. Общая протяжённость маршрута составила более 520 км.

Знаковой дате посвящены юбилейные показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Княжество Тверское», «Эпоха», выставки, научные конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях, конкурсы детского рисунка.

Центральные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига Михаила Тверского, пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области