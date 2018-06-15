Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» передан в библиотеки Твери и Верхневолжья

posted by Максим Малахов on пт, 06/15/2018 - 09:37
 
 
         Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» на безвозмездной основе передан в библиотеки Твери и региона. Часть тиража будет отправлена в культурно- образовательные и социальные учреждения Тверской области,  а также в город Буденновск, Ингушетию, Грузию, Украину, история которых связана с именем Михаила Тверского.
         В Верхневолжье 2018 год проходит под знаком 700-летия подвига святого благоверного  князя Михаила Тверского и 650-летия преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.   Губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал значимость этих дат для региона, России и всего православного мира.
         «Наша задача – достойно и качественно организовать весь комплекс мероприятий: духовных, научно-просветительских, туристических, а также культурно-массовых», – отметил Игорь Руденя на одном из совещаний, посвященных празднованию этих событий.
         Презентация альманаха «Михаил Тверской. Путь домой»  состоялась 19 мая. Проект реализуется по благословению Митрополита Тверского и Кашинского Виктора при поддержке Правительства региона. Издание рассказывает об истории жизни и подвига Михаила Тверского, прошлом и настоящем народов Ингушетии, Чечни, Грузии, Калмыкии и других территорий, связанных с именем князя.
         В создании альманаха приняли участие ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты, студенты. В работе были задействованы волонтёры из России и зарубежных стран, которые оказывали поддержку  в поиске информации и её обработке.  Иллюстрации к различным разделам альманаха созданы юными художниками изостудии «Соцветие» областного ДК «Пролетарка».
         В дальнейшем по материалам издания совместно с областной библиотекой для слепых им. М.И. Суворова будут созданы версии для людей с ограниченными возможностями.
         В ноябре 2017 года проект «Михаил Тверской. Путь домой» стал лауреатом премии Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в номинации «Межнациональные отношения».
         В Тверской области в 2018 году проходит ряд мероприятий к 700-летию подвига святого благоверного князя  Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Памятным датам, а также 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, посвящён XX Волжский Крестный ход, который 2 июня стартовал от истока Волги и охватит 24 муниципалитета Тверской области.
В мае в Тверской области прошёл инфотур для федеральных туроператоров по маршруту «Средневековая Тверь», приуроченный к 700-летию подвига Михаила Тверского. Участие в нём приняли 15 представителей туристических компаний, которые посетили Тверь, Старицу, Торжок, Городню. Общая протяжённость маршрута составила более 520 км.
Знаковой дате посвящены юбилейные показы моноспектакля «Михаил Тверской» в исполнении заслуженного артиста России Георгия Пономарёва, межрегиональные военно-исторические и историко-культурные фестивали «Княжество Тверское», «Эпоха», выставки, научные конференции, лекции, просветительские чтения в библиотеках, образовательных учреждениях, музеях, конкурсы детского рисунка.
         Центральные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига Михаила Тверского, пройдут в столице Верхневолжья 5 декабря 2018 года.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области