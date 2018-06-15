СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

по состоянию на 1 июня 2018 года

Как сообщает Центр занятости населения Конаковского района, уровень безработицы составил 0,85 %, коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 %. За содействием в трудоустройстве обратились 183 человека, из них 98 - безработных. В числе безработных: женщины - 57,9 %; молодежь в возрасте 16-29 лет – 13,1 %; инвалиды - 4,4 %. Жителей сельской местности – 20,2 %. В составе безработных: ИТР и служащие 21,3 %, рабочие 32,2 %, лица, не имеющие профессии, 13,7 %.

Заявлено 586 вакансий, из них: для ИТР и служащих - 116 единиц; по рабочим профессиям – 380 единиц. Высока потребность в специалистах и рабочих в разрезе сферы деятельности:

Здравоохранение – 59 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: врач - 16 единиц, фельдшер - 9 единиц, медицинская сестра – 21 единица). Образование – 47 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: учитель - 16 единиц, воспитатель - 25 единиц). Сфера обслуживания – 114 вакансий (в числе наиболее востребованных профессий: повар - 21 единица, официант – 36 единиц, охранник – 17 единиц, продавец – 12 единиц, кухонный рабочий – 9 единиц). Транспорт – 21 вакансия (в числе наиболее востребованных профессий: водитель автомобиля – 20 единиц, тракторист – 7 единиц).

Наибольшую потребность в кадрах испытывают: ГБУЗ «КЦРБ», ООО «Санаторий «Игуменка», ФГБУЗ МСЧ № 57 ФМБА России, МБОУ СОШ Конаковского района, МБДОУ № 12, ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ООО «Конаково Менеджмент», ООО «ПИР», ООО «ВолгаСервис», ПСЧ-15 ФГКУ «13 ОФПС по Тверской области», ООО «Редкинский АПК».

Информацию о ситуации на рынке труда Тверской области, вакантных местах и дефицитных рабочих специальностях можно получить в сети Интернет на Всероссийском информационном Портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru), а также на Портале службы занятости населения Тверской области (далее – Портал), который расположен по адресу www.depzan.tver.ru или тверская-область-занятость.рф.

Областной банк вакансий с предоставлением жилья доступен любому пользователю Портала. Банк данных сформирован из вакансий от различных центров занятости области, в которых работодатели готовы принять на работу соискателей из других районов области с предоставлением им жилья (ИЩУ РАБОТУ, подпункт ОБЛАСТНОЙ БАНК ВАКАНСИЙ С ЖИЛЬЕМ).

Дополнительная информация - в каб. №№ 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района.