ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОКШИНО

Сегодня 6 июня. На дворе лето. У ребят каникулы, а у нас четвёртый день лагеря.

Наш день как всегда начался с зарядки. Пятнадцать минут мы посвятили нашему бесценному здоровью, размяли наши мышцы и с новыми силами отправились на завтрак.

Далее наши приключения продолжились в сказке!

А.С. Пушкин. 219 лет он с нами.

Великий и могучий русский язык сегодня как и всегда нуждается в особом общественном внимании. Как выполнить долг по сбережению этого бесценного духовного достояния русского народа? Воспитанию в наших детях уважения к русской речи, к русскому языку, русскому слову было посвящено интерактивное мероприятие «А.С. Пушкин. 219 лет он с нами!», которое прошло в пришкольном лагере «Берёзка» д. Мокшино. Кто как не великий русский поэт Пушкин, создававший свои шедевры именно на русском языке, поможет воспитать у нынешнего поколения уважение к русской речи, к богатому и красивому русскому слову! Организаторы мероприятия ловко направили воспитанников на проявление творчества в каждом деле: викторина, путешествие по сказкам с выразительной декламацией, рисунок на асфальте, игры, проявление актёрского «мастерства» в театре-экспромте.

Послесловие.

«Живёт ли человек 219 лет? Да! Пушкин с нами вот уже 219 лет!»; «Сегодня я впервые задумалась, что у языка, как и у человека, есть своя судьба. Какой она будет через несколько лет – зависит от нас. Мы должны это помнить!»; «Не существует народа без языка».

День русского языка