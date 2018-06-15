ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОКШИНО

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Сегодня 6 июня. На дворе лето. У ребят каникулы, а у нас четвёртый день лагеря.
Наш день как всегда начался с зарядки. Пятнадцать минут мы посвятили нашему бесценному здоровью, размяли наши мышцы и с новыми силами отправились на завтрак.
Далее наши приключения продолжились в сказке!
А.С. Пушкин. 219 лет он с нами.
Великий и могучий русский язык сегодня как и всегда нуждается в особом общественном внимании. Как выполнить долг по сбережению этого бесценного духовного достояния русского народа? Воспитанию в наших детях уважения к русской речи, к русскому языку, русскому слову было посвящено интерактивное мероприятие «А.С. Пушкин. 219 лет он с нами!», которое прошло в пришкольном лагере «Берёзка» д. Мокшино. Кто как не великий русский поэт Пушкин, создававший свои шедевры именно на русском языке, поможет воспитать у нынешнего поколения уважение к русской речи, к богатому и красивому русскому слову! Организаторы мероприятия ловко направили воспитанников на проявление творчества в каждом деле: викторина, путешествие по сказкам с выразительной декламацией, рисунок на асфальте, игры, проявление актёрского «мастерства» в театре-экспромте.
Послесловие.
«Живёт ли человек 219 лет? Да! Пушкин с нами вот уже 219 лет!»; «Сегодня я впервые задумалась, что у языка, как и у человека, есть своя судьба. Какой она будет через несколько лет – зависит от нас. Мы должны это помнить!»; «Не существует народа без языка».
День русского языка
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№
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Название мероприятия
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Описание мероприятия
В свободной форме
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1
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А.С. Пушкин. 219 лет он с нами.
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1. «Великий волшебник слова «Лукоморье» (путешествие по сказкам)
2.Театр –экспромт (детям пришлось подумать, проникнуть в суть языковых явлений, проявить самостоятельность мышления , умение связывать теоретический материал с практикой)
3.Викторина по сказкам поэта;
4. «Наш Пушкин» (моменты жизни)
5. «Продолжи строку…» (разговор о судьбе языка в современном мире)
6. Игра «О рыбаке и рыбке»
7. Беседа «Незаходящее солнце русской поэзии»( А.С. Пушкин – великий русский поэт, создававший свои шедевры именно на русском языке).