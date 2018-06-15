ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОКШИНО

posted by Максим Малахов on пт, 06/15/2018 - 08:00

Сегодня 6 июня. На дворе лето. У ребят каникулы, а у нас четвёртый день лагеря.

 Наш день как всегда начался с зарядки. Пятнадцать минут мы посвятили нашему бесценному здоровью, размяли наши мышцы и с новыми силами отправились на завтрак.

Далее наши приключения продолжились в сказке!

А.С. Пушкин. 219 лет он с нами.

Великий и могучий русский язык сегодня как и всегда нуждается в особом общественном внимании. Как выполнить долг по сбережению этого бесценного духовного достояния русского народа? Воспитанию в наших детях уважения к русской речи, к русскому языку, русскому слову было посвящено интерактивное мероприятие «А.С. Пушкин. 219 лет он с нами!», которое прошло в пришкольном лагере «Берёзка» д. Мокшино. Кто как не великий русский поэт Пушкин, создававший свои шедевры именно на русском языке, поможет воспитать у нынешнего поколения уважение к русской речи, к богатому и красивому русскому слову! Организаторы мероприятия ловко направили воспитанников на проявление творчества в каждом деле: викторина, путешествие по сказкам с выразительной декламацией, рисунок на асфальте, игры, проявление актёрского «мастерства» в театре-экспромте. 

Послесловие.

«Живёт ли человек 219 лет? Да! Пушкин с нами вот уже 219 лет!»; «Сегодня я впервые задумалась, что у языка, как и у человека, есть своя судьба.  Какой она будет через несколько лет – зависит от нас. Мы должны это помнить!»; «Не существует народа без языка».

 

День  русского языка  

 

Название мероприятия

Описание мероприятия

В свободной форме

1

 

 А.С. Пушкин. 219 лет он с нами.

 

 

1. «Великий волшебник слова  «Лукоморье»       (путешествие по сказкам)

2.Театр –экспромт (детям пришлось подумать, проникнуть в суть  языковых явлений, проявить самостоятельность мышления , умение связывать теоретический материал с практикой)

3.Викторина по сказкам поэта;

4. «Наш Пушкин» (моменты жизни)

5. «Продолжи строку…» (разговор о судьбе   языка в современном мире)

6. Игра «О рыбаке и рыбке»

7. Беседа «Незаходящее солнце русской поэзии»( А.С. Пушкин – великий русский поэт, создававший свои шедевры именно на русском языке).

 

 

 

 

   