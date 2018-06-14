Более 1 млн рублей направят на компенсации учащимся Тверской области при покупке абонементов на пригородные поезда в 2018 году

В 2018 году в Тверской области предусмотрена компенсация школьникам и студентам на приобретение абонементных билетов при проезде в пригородных поездах. Общий объём средств, выделенных по этому направлению – свыше 1 млн рублей.

Право на получение компенсации в размере 50% стоимости абонемента имеют воспитанники и учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций старше 7 лет, студенты вузов и колледжей очной формы обучения, место жительства либо место обучения которых находится на территории Тверской области.

Компенсация выплачивается на абонементные билеты сроком действия с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Правительство Тверской области совместно с ОАО «РЖД» ведёт работу по обеспечению удобства, безопасности и повышению качества транспортного обслуживания жителей и гостей региона.

Один из ключевых объектов Тверской области – тоннель на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги в Калининском районе.

14 июня Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход строительства тоннеля. В осмотре приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.

«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», – сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.

Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя также осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. Его ввод позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».

Пресс-служба Правительства Тверской области

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