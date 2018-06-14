Вера Вавина: В Чуприяновке мы стояли у шлагбаума, как у разбитого корыта

Председатель колхоза «Восход» Вера Вавина рассказала, как шлагбаум на железнодорожном переезде десятилетиями определял жизнь в Чуприяновке и работу местных предприятий.

«Проблема с переездом через железную дорогу в Чуприяновке возникла не сегодня. Я как начала работать в колхозе в 1972 году, так и вижу этот шлагбаум, – рассказала Вера Вавина. – Тогда возили быков по 400 кг, приходилось ждать у переезда несколько часов, пока вагоны пройдут, а быки все начинали ломать, ужас».

«Потом больше техники стало, «Сапсаны» пустили, а мы так и стоим у шлагбаума, как у разбитого корыта. Колхоз начал сеном торговать, так мне говорят: «Вера Николаевна, не поедем к вам, не хотим ждать на переезде». Не говоря уже про общие проблемы поселка с вызовом экстренных служб, скорой помощи, отправкой детей в школу», – добавила она.

«Когда все завертелось после того, как Игорь Михайлович Руденя сказал, что тоннель будет – мы испытали огромную радость, потому что уже никто не верил, что это возможно», – заключила Вера Вавина.

14 июня Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги. В осмотре приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.

«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», – сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.

Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя также осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. Его ввод позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».