Наталья Самойлова: С открытием пешеходного перехода в Чуприяновке школьная жизнь вернется в нормальный режим

«Открытие новой инфраструктуры для пешеходов и транспорта в Чуприяновке – это по-настоящему великое дело, которого мы все с нетерпением ждем», – сказала директор Щербининской основной общеобразовательной школы Наталья Самойлова.

«Треть учеников нашего учреждения, около 60 ребятишек, добираются на учебу на школьном автобусе, который регулярно опаздывает из-за ожидания у переезда. Из-за этого страдает учебный процесс. Порой возникали мысли, что в таких условиях нам нужен не школьный автобус, а школьный вертолет!», – призналась она.

«Среди учеников есть ребята с особыми потребностями здоровья. Если вызванная «Скорая помощь» не сможет прибыть вовремя, под угрозой окажется жизнь ребенка. Новые объекты на станции Чуприяновка помогут повысить безопасность всех детей», – отметила Наталья Самойлова.

14 июня Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги. В осмотре приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.

«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», – сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.

Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя также осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. Его ввод позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».