Сергей Веремеенко: Строительство транспортной инфраструктуры в Чуприяновке важно для развития территории

«Любое событие по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры очень важно для развития Тверской области, а главное – для людей. Это безопасность жителей, новые возможности для роста экономики территорий. Нам нужно реализовывать больше таких крупных инфраструктурных проектов в регионе», – прокомментировал депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Веремеенко завершение строительства надземного пешеходного перехода в посёлке Чуприяновка.

14 июня Губернатор Игорь Руденя проинспектировал ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с путями Октябрьской железной дороги. В осмотре приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.

«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», – сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.

Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.

Губернатор Игорь Руденя также осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. Его ввод позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».