Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило Тверской области кредитный рейтинг BBB(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом «Стабильный» и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU).

Присвоенный региону кредитный рейтинг означаетумеренный уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации. «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В июне 2018 года он подтверждён на основании данных, предоставленных исполнительными органами государственной власти региона, информации из открытых источников: Министерства финансов РФ, Росстата, Управления Федеральной налоговой службы России, а также баз данных агентства.

На настоящий момент рейтинги АКРА присвоены 33 субъектам страны.

Сохранение кредитного рейтинга региона обусловлено, в том числе мерами, которые Правительство Тверской области предпринимает для обеспечения финансовой стабильности.

За первый квартал 2018 года объём доходов бюджета Тверской области составил порядка 12 млрд рублей, расходов – около 10,5 млрд рублей, что позволило обеспечить профицит в размере более 1,5 млрд рублей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, достижение профицита связано с ростом бюджетных доходов, прежде всего, налоговых поступлений.

«Реализация бюджета региона за первый квартал текущего года достаточно хорошая. Правительство Тверской области будет продолжать работу по повышению эффективности формирования и расходования бюджета», – отметил Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 22 мая.

Благодаря досрочному погашению коммерческих кредитов на общую сумму 10 млрд рублей удалось снизить расходы на обслуживание государственного долга региона почти в 3 раза: со 143 млн рублей в 2017 году до 52 млн рублей в первом квартале 2018 года.

В 2017 году доходная часть областной казны исполнена в сумме 54,9 млрд рублей, расходная – 52,5 млрд рублей. Объём доходов областного бюджета в прошлом году вырос более чем на 1,7 млрд рублей, поступления по налогам на прибыль и имущество организаций – на 16% и 7% соответственно. Государственный долг Тверской области по итогам 2017 года сократился на 800 млн рублей, долговая нагрузка снизилась с 66% до 62%.

В 2018 году Тверская область вступила в процесс реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных региону из федеральной казны. Программареструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам сроком на семь лет объявлена Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области