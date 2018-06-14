Впервые за три года Тверской госуниверситет проведёт приём на бюджетные места по направлению «Физическая культура»

Тверской государственный университет возобновляет приём абитуриентов на бюджетные места по направлению «Физическая культура». Обращение о содействии в решении этого вопроса направлено Губернатором Игорем Руденей Министру спорта РФ Павлу Колобкову в апреле 2018 года и было поддержано федеральным ведомством.

По мнению Игоря Рудени, подготовка спортсменов, преподавателей физической культуры, тренерского состава имеет большое значение для развития в Тверской области массовых видов спорта, привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

Уже в 2018 году 11 человек начнут обучение в ТвГУ по направлению «Физическая культура» на бюджетных местах в магистратуре. С 2019 года планируется принять 25 человек для обучения на бюджетной основе по программе бакалавриата, 10 человек – по программе магистратуры.

Набор абитуриентов для обучения за счёт бюджетных средств по направлению «Физическая культура» будет проводиться в ТвГУ впервые за три года.

Пресс-служба Правительства Тверской области