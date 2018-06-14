В Твери пройдет Кубок России по гребле на лодках «Дракон»

С 15 по 18 июня на набережной Афанасия Никитинасостоится открытие Кубка России по гребле на лодках «Дракон». Соревнования будут проходить в акватории реки Волги напротив кинотеатра «Звезда».

«Тверская область может по праву гордиться своей школой гребли. Традиционный для Верхневолжья вид спорта должен развиваться и приносить новые победы», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверь во второй раз станет хозяйкой турнира. В соревнованиях будут принимать участие команды Москвы, Московской области, Воронежа, Ростова, Краснодарского края, Смоленска, Вышнего Волочка, Санкт-Петербурга, Твери. На сегодняшний день участие в соревнованиях подтвердили 250 спортсменов.

Спортсменам предстоит выявить сильнейших на дистанциях 500 и 200 метров, в возрастной категории 15 лет и старше.

Организаторы соревнований - Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация гребли, Правительство Тверской области, Тверской спортивный клуб «Шторм», Федерация гребли Тверской области.

По итогам соревнований в заезде ветеранов (участники 40 лет и старше) будут отобраны спортсмены на чемпионат Мира в этих возрастных группах, который пройдет в сентябре 2018 года в США.

Пресс-служба Правительства Тверской области