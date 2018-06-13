ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ...

1 июня началась очередная летняя смена в лагере «Солнышко» с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №3 г. Конаково под девизом «Мы такие разные, но мы – вместе!». Традиционно в лагерь записались более 100 учащихся младших и средних классов школы в возрасте от 7 до 15 лет. Все воспитанники разделены на 4 отряда «Орбита», «Волна», «Пчелки», «Радуга», у каждого отряда свой слоган, например, у младших «Пчелок»: «Вместе жужжим, весело летим!»

Вот уже более 8 лет «начальником по лету» является Панова Ольга Юрьевна, замечательный педагог, человек высокой организации труда, увлеченная волейболом спортсменка. Неоценимую помощь педагогам школы в летнее время оказывает МЦ «Иволга», привлекая заинтересованных педагогикой детей возможностью поработать в качестве воспитателей летнего лагеря. В этом году это Тарусина Виктория, Еремеев Степан, Галкин Петр, Ивакин Матвей, Милосердов Александр.

В лагере из года в год объединяются увлеченные учителя и учащиеся школы. Нынешняя смена посвящена Году экологии в России, но и все остальные даты и события не остаются незамеченными прежде всего благодаря энтузиазму нашего ведущего библиотекаря Кищик Елены Александровны. Очень помогает сотрудничество с ДК «Современник» и ДК им. Воровского, которые предлагают воспитанникам разнообразную культурную программу. Новшеством этого лета стало взаимодействие с детской школой искусств, на базе которой прошел увлекательный музыкальный флэш-моб. И уж совсем невозможно представить деятельность нашего лагеря без контакта с сотрудниками Конаковского краеведческого музея. Так, уже в первой половине июня ребятам были предложены такие интересные интерактивные программы, как «Ожившая глина» и «Следы животных».

Половина смены пролетела, но впереди у ребят еще много ярких и запоминающихся мероприятий.

Директор школы Железнова Н.В.