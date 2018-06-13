В Тверской области к началу уборки урожая проверят исправность комбайнов

В Тверской области государственные инженеры-инспекторы Гостехнадзора приступили к проверке технического состояния сельскохозяйственных комбайнов. Благодаря государственной поддержке за последние два года аграрии региона приобрели около 30 новых высокопроизводительных комбайнов.

«Обновление и расширение парка машин поможет решить задачи ввода в оборот земель сельхозназначения, развития растениеводства и молочного животноводства, нарастить объемы производства и повысить производительность труда», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области зарегистрировано 456 различных сельскохозяйственных комбайнов, из которых 417 используются организациями и предприятиями агропромышленного комплекса региона.

Данная техника отличается сложной конструкцией и большим количеством механизмов, требующих периодического контроля за соответствием требованиям безопасной эксплуатации.

Технический осмотр комбайнов продлится до конца июля, чтобы к началу уборочной кампании на поля выехала исправная и безопасная техника.

Справочно: Общий объём средств, заложенных на господдержку сельхозтоваропроизводителей Тверской области в 2018 году — более 1,7 млрд рублей. В настоящее время в регионе реализуется и запланировано к реализации более 30 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Общий объём заявленных инвестиций — около 35 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области