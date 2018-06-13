В сентябре 2018 года в Тверской области пройдет Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

С 1 по 14 сентября 2018 года в Тверской области в третий раз будет проходить Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Сохранение памяти о войне — важнейшее направление нашей работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о героях Великой Отечественной войны оставалась в сердцах потомков победителей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Наряду с опытными поисковиками в экспедиции участвуют начинающие. Старшие коллеги передают им опыт, накопленный в военной археологии, оформлении поисковой документации, а также архивной работы.

По вопросам участия в экспедиции поисковики и волонтеры могут обращаться к Сайкову Денису Вадимовичу, тел.: 8 (495) 648-18-12, доб. 5139, e-mail: sd@rvio.org

В 2017 году в ходе Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты и захоронены останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. В день закрытия экспедиции на мемориальном кладбище Ржева состоялась торжественная церемония захоронения останков более 1000 павших воинов, поднятых во время экспедиции и в прошлые годы на территории района.

Всего в экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии.

В рамках мероприятия впервые была озвучена идея о создании в Тверской области Ржевского мемориала советскому солдату. В мае этого года на совещании в Российском военно-историческом обществе были подведены итоги международного творческого конкурса по разработке концепции сооружения. Принято решение, что мемориал будет построен на основе проекта-победителя «Я убит подо Ржевом» скульптора А. Коробцова.

Строительство объекта планируется начать в 2018 году и завершить в 2020-м, к 75-летию Великой Победы. Памятник будет установлен недалеко от деревни Хорошево и виден с федеральной трассы М-9 «Балтия». Предполагается, что проект будет финансироваться не только за счёт бюджетных средств, но и при активном участии граждан.

Справочно: Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное значение «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области