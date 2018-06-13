Директор завода «Звезда» Михаил Волков награжден нагрудным знаком губернатора Тверской области

Глава региона Игорь Руденя вручил директору директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаилу Волкову нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области». Награда вручена 12 июня на церемонии, приуроченной к празднованию Дня России.

Михаил Волков связал полученную награду с профессиональной работой коллектива предприятия.

«Эта награда подчеркивает достижения всего коллектива завода «Звезда», ветеранов и молодежи, – сказал он. – Это самое главное, без чего была бы невозможна такая оценка».

«Наше предприятие всегда качественно и в срок выполняет задачи в рамках гособоронзаказа, космической деятельности государства», – добавил Михаил Волков.

Завод «Звезда» основан в 1946 году. В конце 50-х годов он первым в стране перешел на изготовление высокоточных поплавковых гироскопических приборов для ракетно-космической техники.

В разные годы к работе были привлечены выдающиеся главные конструкторы: С.П. Королев, В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин, В.П. Арефьев, В.Л. Лапыгин, И.Н. Сапожников. Предприятие является участником международных и национальных космических программ.

12 июня, в День России, губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей региона, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит– приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко. Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области», кроме Михаила Волкова, также удостоены глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов.

Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

Пресс-служба Правительства Тверской области