Участники международного мото-автопробега «Победа без границ» посещают памятные места в Ржеве

13 июня в Ржев Тверской области прибыли участники международного мото-автопробега по местам боевой славы «Победа без границ», который стартовал 9 мая в Казахстане, в городе Шымкент. Пробег посвящён памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Он охватит более 50 городов Казахстана, России, Республики Беларусь, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Армении.

В программе мото-автопробега в Ржеве – встречи с ветеранами, возложение цветов на Аллее Героев Советского Союза – участников Ржевской битвы, к Обелиску освободителям Ржева. Всего по территории Ржевского района участники пробега пройдут порядка 170 км.

Присоединиться к колонне можно по ходу движения мото-автопробега. Байкеры и автомобилисты, кроме посещения мест сражений и воинских захоронений, организуют вечера памяти и концерты на военную тематику в городах Казахстана, России и Белоруссии.

Пробег финиширует 22 июня в Бресте. На территории Брестской крепости в этот день пройдёт концерт памяти всех погибших в Великой Отечественной войне.

Информацию о состоянии памятников и воинских захоронений, малоизвестные факты о военном времени, собранные по итогам пробега, предполагается разместить на официальном сайте проекта http://pobedabezgranits.ru , а также передать в музеи и образовательные учреждения. Кроме того, по итогам пробега планируется выпустить документальный фильм, в который войдут основные события, интервью с его участниками.

Одним из ключевых городов пробега стала Москва и Московская область. 12 июня в Волоколамске прошёл концерт в честь Дня России. Участники пробега также возложили цветы к мемориалу «Героям-панфиловцам», другим памятникам и обелискам в Подмосковье.

В Тверской области в День России Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам. Среди них – участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Андреапольского района Пётр Иванович Фёдоров, который в День России отмечает 90-летний юбилей.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко. Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений. Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа. Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.

Пресс-служба Правительства Тверской области