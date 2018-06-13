В Тверской области сварят главную Волжскую кашу

23 июня в Кашине Тверской области пройдёт шестой Всенародный фестиваль каши. Событие ежегодно объединяет жителей и гостей региона, ценителей здорового образа жизни и питания, традиционной русской кухни, исторического наследия Верхневолжья. Открытие праздника состоится в 12:00 в городском саду.

Событийный и гастрономический туризм, наряду с паломническим, активным, культурным входят в число приоритетных для Тверской области направлений.

«Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На Фестивале Каши в Кашине планируется сварить традиционные каши всех регионов Великого Волжского пути от Твери до Астрахани, а также главную Волжскую кашу в специально изготовленном царь-котле.

Участникам праздника предложат попробовать разные виды каши, выбрать кашевара года, сыграть в командный квест, попробовать себя в гончарном деле, письме перьями, ткачестве, созданию лыковой игрушки на творческой площадке «Слобода мастеров». Мастер-классы по приготовлению традиционных русских блюд проведут шеф-повара с мировым именем. Крупы и другие натуральные продукты от местных сельхозтоваропроизводителей, а также специальную посуду можно будет приобрести на ярмарке.

На площадке фестиваля установят аттракционы «Закрутиха», созданные на основе старинных гравюр, организуют традиционные игры и забавы, силовые состязания. Концертную программу представят фолк-коллективы Тверской области.

Кроме того, на фестивале будет презентован сборник традиционных рецептов каши, пройдут интерактивные экскурсии по Музею каши и кашинских традиций, а также Центру культуры и ремёсел Кашинского края «Дом крестьянина».

10-11 июня в Тверской области состоялся ещё один гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…». На дегустационной площадке все желающие могли попробовать блюдо, которое прославило Торжок на всю Россию — пожарские котлеты — в исполнении профессиональных поваров и домохозяек города.

Кулинарные мастер-классы по приготовлению трактирных русских блюд провели известные шеф-повара Максим Сырников, Влад Пискунов и Антон Прокофьев. На главной сцене фестиваля прошло шоу «Поющие повара», а также концертно-развлекательная программа и викторина. Для детей организовали мастер-класс по приготовлению оладий.

Гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…» проходит в Тверской области с 2016 года. В 2017-м событие заняло третье место в номинации «Лучшее деловое мероприятие» в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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