Коллективу Тверского ТЮЗа объявлена Благодарность Президента РФ

Коллектив Тверского театра юного зрителя удостоен Благодарности Президента Российской Федерации. Почётную награду директору театра Александру Бахареву вручил Губернатор Тверской области Игорь Руденя 12 июня.

«Для нашего коллектива большая честь получить высокую награду в День России», – сказал Александр Бахарев.

Тверской ТЮЗ основан в 1932 году и является одним из старейших театров юного зрителя в России. Основу репертуара театра составляют спектакли для детей и подростков. Большое внимание уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Театр является членом Международной организации театров для детей и молодежи, участником многих международных и всероссийских фестивалей.

В 2014 году на базе театра прошел Итоговый IX Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Колесо» в рамках Программы государственной и общественной поддержки театров для детей и подростков. В 2016 году впервые в истории театрального искусства Тверской области спектакль ТЮЗа «Пустота» был выдвинут на Национальную театральную премию «Золотая Маска» в пяти номинациях.

12 июня, в День России, глава тверского региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко. Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений. Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа. Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.