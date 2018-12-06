Воспитатель из Оленинского района Тверской области удостоена звания Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации

12 июня, в День России, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья. Среди выдающихся сотрудников разных сфер - воспитатель Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оленинского района Ирина Лебедева, которая удостоена звания Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации.

Ирина Лебедева работает в социальной сфере 35 лет. Талант и творческий подход к любимому делу позволили Ирине Алексеевне добиться значимых результатов в организации воспитательно-реабилитационного процесса. Воспитатель выстраивает доверительные отношения с воспитанниками, основанные на взаимоуважении и любви, и это помогает максимально раскрыть индивидуальный потенциал ребенка и сплотить детский коллектив.

Большое внимание Ирина Алексеевна уделяет профилактической работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказанию им своевременной помощи в преодолении проблем. Входит в состав мобильной бригады Комплексного центра социального обслуживания населения Оленинского района и активно участвует в рейдах в семьи воспитанников.

12 июня, в День России, глава тверского региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит– приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений.Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа.Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.