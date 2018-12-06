Заслуги хормейстера из Пеновского района Тверской области отмечены Благодарностью Президента России

12 июня, в День России, на церемонии вручения государственных и региональных наград жителям Верхневолжья Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил Благодарность Президента России хормейстеру Центра культуры и досуга Пеновского района Нине Ткаченко.

Нина Яковлевна – руководитель нескольких творческих объединений: народного коллектива «Волжанка», хора «Ветеран», детского ансамбля «Карусель», которые являются активными участниками районных, межрегиональных, областных фестивалей и конкурсов, патриотических мероприятий. Солисты «Волжанки» были приглашены на празднование 950-летия Свято-Успенского монастыря в Старице, участвовали в открытии мемориального комплекса Ксты в Пеновском районе.

Хормейстер проводит гастрольные туры, приуроченные к знаковым датам. Акция-концерт «Салют Победы», организованная в 2015 году с привлечением коллективов «Ветеран», «Волжанка», «Карусель», охватила все сельские поселения Пеновского района.

Сама Нина Ткаченко является постоянным участником песенных конкурсов, в 2016 году стала победителем межмуниципального открытого фестиваля «Аллея славы».

Нина Яковлевна более 40 лет посвятила любимому делу. Ее труд получил высокую оценку на региональном уровне. Среди наград хормейстера – благодарность и почетная грамота Губернатора Тверской области. Нина Яковлевна является Почетным работником культуры и искусства Тверской области, лауреатом премии Губернатора как лучший клубный работник.

12 июня, в День России, глава тверского региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах ипоступках, брать насебя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит– приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь»Лилии Корниенко. Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений.Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа.Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.