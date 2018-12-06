Многодетная мама Наталья Тарусова удостоена Почетного знака Тверской области «Слава Матери»

12 июня, в День России, на церемонии вручения государственных и региональных наград жителям Верхневолжья Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил Почетный знак «Слава Матери» жительнице Калининского района, маме 14 детей Наталье Тарусовой.

Наталья Владимировна вместе с мужем работают в акционерном обществе племзавод «Заволжское». Из 14 детей Тарусовых 11 – несовершеннолетние.

В семье созданы все условия для гармоничного воспитания детей: школьники посещают кружки и секции, младшие любят развивающие игры, головоломки, конструкторы, тянутся за старшими братьями и сестрами, за их успехами и достижениями, стараются во всем им подражать.

Родители серьезное внимание уделяют трудовому и духовно- нравственному воспитанию детей. Ребята помогают по хозяйству на приусадебном участке: сажают огород, ухаживают за деревьями, растениями.

Наталья Владимировна прививает детям любовь к своей малой Родине. Семья старается принимать активное участие в жизни деревни, следить за состоянием родной улицы, участвовать в поселковых мероприятиях.

12 июня, в День России, глава тверского региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам.В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах ипоступках, брать насебя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит– приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ удостоеныхормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского районаНина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений.Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа.Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.

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