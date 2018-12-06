Лилия Корниенко: Наш подарок ко Дню России будет прославлять тверскую землю

«Для меня День России стал особенным днём», – сказала после церемонии награждения 12 июня генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко, которой присвоено высшее региональное звание «Почётный гражданин Тверской области».

Она отметила, что эта награда – оценка ежедневного труда коллектива предприятия «Волжский пекарь» и жителей Твери.

«Спасибо большое губернатору Игорю Михайловичу Рудене, который поддерживает социальную ответственность бизнеса, очень тонко подмечает, как нужно развивать экономику, реализовывать социальные программы, необходимые для области и людей», – сказала Лилия Корниенко.

«Мы тоже сделали подарок – установили к празднику новое оборудование. Предприятие не стоит на месте, развивается и своей продукцией прославляет тверскую землю на территории России и за рубежом», – добавила Лилия Корниенко.

12 июня, в День России, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам. Среди них – участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Андреапольского района Пётр Иванович Фёдоров, который в День России отмечает 90-летний юбилей.

Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений. Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа. Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.