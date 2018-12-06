Петр Федоров: Моя награда – это награда всему старшему поколению Тверской области

В День России участник Великой Отечественной войны, старший эксперт администрации Андреапольского района Петр Федоров отметил свой 90-летний юбилей и получил из рук губернатора Игоря Рудени знак «Во благо земли Тверской».

На церемонии вручения наград ветеран признался, что рассматривает свою награду, как награду старшему поколению Тверской области, всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне и восстанавливал страну в мирное время.

«Я слежу за состоянием области, вижу, что очень многое в последние годы сделано для того, чтобы люди в нашем регионе жили лучше и счастливее. За это я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и лично губернатора Игоря Михайловича Руденю», – сказал на мероприятии Петр Федоров.

12 июня, в День России, глава тверского региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ удостоены хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко и коллектив «Театра юного зрителя».

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко. Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.