Александр Бахарев: Тверская область стала одним из лидеров России в развитии театрального искусства

«Для нашего коллектива большая честь получить высокую награду в День России», – сказал на церемонии награждения 12 июня директор тверского театра юного зрителя Александр Бахарев.

Он признался, что успехи учреждения основываются не только на любви всех членов труппы к своей профессии.

«В последние годы Тверская область стала одним из регионов-лидеров в развитии театрального искусства в России, – считает руководитель ТЮЗа. – Мы получили большую поддержку в переоснащении сценического пространства, создании безбарьерной среды для зрителей, в реализации творческих замыслов. Благодарим президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Игоря Михайловича Руденю за высокую оценку деятельности театра».

12 июня, в День России, глава региона Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 38 жителям Верхневолжья. Отмечены достижения жителей Тверской области, которые развивают экономику и социальную сферу, обеспечивают правопорядок, хранят семейные ценности и культурное наследие.

«Во все времена Россия крепла и развивалась благодаря своим гражданам. В своём Послании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу своей стране, своему народу, менять жизнь страны к лучшему», – сказал Игорь Руденя, открывая церемонию награждения.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён один из лучших следователей Тверской области – подполковник юстиции Владимир Мустафаев. Несколько жителей тверского региона удостоены званий заслуженных работников Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ, помимо коллектива театра юного зрителя, удостоена хормейстер районного центра культуры и досуга Пеновского района Нина Ткаченко.

22 жителям региона вручены региональные награды. Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручён 6 гражданам. Среди них – участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Андреапольского района Пётр Иванович Фёдоров, который в День России отмечает 90-летний юбилей.

Звание «Почётный гражданин Тверской области» присвоено генеральному директору ОАО «Волжский пекарь» Лилии Корниенко. Почётный знак «Слава матери» вручён многодетным мамам из Калининского и Кесовогорского районов Наталье Тарусовой и Светлане Каримовой.

Нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области» удостоены директор филиала «Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» Михаил Волков, глава администрации Старицкого района Сергей Журавлёв, директор тверского ДК «Химволокно» Владимир Филиппов. Памятного знака «За доблестную службу в Тверской области» – старший специалист Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, подполковник полиции Юрий Ананько.

Кроме того, 14 представителям Верхневолжья присвоены звания почётных работников Тверской области в отраслях здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, науки и образования, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, транспорта, экономики, юридической сферы.

12 июня Игорь Руденя поздравил с Днём России всех жителей Тверской области.

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений. Тверская земля – это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа. Сегодня Верхневолжье вносит свой вклад в развитие экономики нашей страны и формирование стабильной социальной системы», — отметил Игорь Руденя в поздравлении.