В Тверской области на фестивале «У Пожарского в Торжке…» российские шеф-повара провели мастер-классы под открытым небом

10-11 июня в Торжке Тверской области состоялся гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…». Основные мероприятия фестиваля прошли в понедельник, в День города.

Фестиваль «У Пожарского в Торжке…» третий год подряд привлекает сотни жителей Тверской области, гостей из других регионов, становится одним из главных оpen air лета. Развитие событийного туризма обозначено в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья.

«Наша основная цель – обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

10 июня, в первый день фестиваля, в семи ресторанах Торжка было представлено специальное меню с сетами трактирных блюд от шеф-поваров из разных городов России. Также состоялись конкурс «Русская поварня», в котором приняли участие профессионалы и учащиеся образовательных учреждений по специальности «Повар», и кулинарный конкурс-фестиваль среди предприятий общественного питания «Визитная карточка Торжка».

11 июня прошли кулинарные мастер-классы под открытым небом от профессиональных российских шеф-поваров Максима Сырникова, Влада Пискунова, Александра Переверзева по приготовлению трактирной еды – рыбной кулебяки и калиток.

На дегустационной площадке фестиваля все желающие могли попробовать пожарские котлеты от ресторанов города. Оценить это блюдо в исполнении жительниц Торжка можно было на конкурсе домашнего клуба «В гостях у Дарьи Пожарской».

На главной сцене фестиваля состоялось шоу «Поющие повара». Также в течение дня на разных площадках представлены развлекательные программы, открыта зона «Кушанья Тверской губернии». В ходе мероприятий проходили розыгрыши приготовленных профессиональными поварами блюд.

Для юных участников праздника организованы мастер-классы «Цветы из чупа-чупсов» и детский городок «Пекарня», где маленькие повара готовили оладьи.

Гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке…» проходит с 2016 года. В 2017-м фестиваль занял третье место в номинации «Лучшее деловое мероприятие» в финале Национальной премии в области событийного туризмаRussian event awards.

В прошлом году мероприятие посетили около 5000 гостей, было приготовлено свыше 3000 пожарских котлет. В конкурсе соревновались 10 команд профессиональных поваров и 11 команд учащихся и поваров-любителей из разных городов России.

Пресс-служба Правительства Тверской области