Олег Лебедев: Мигаловские летчики повышают авторитет тверского региона

Председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Олег Лебедев связал работу мигаловских летчиков с укреплением военного авторитета региона.

«В нашем регионе присутствует много организаций, воинских подразделений, которые защищают наше государство с воздуха, - сказал Олег Лебедев. - Летчики 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии играют в этой работе особую роль. Они успешно выполняют задачи не только на территории России, но и за рубежом».

«Хочется пожелать развития аэропорту в Мигалово, - добавил эксперт. – Примеры дополнительного использования его потенциала как ремонтной базы есть в истории».

Напомним, что 10 июня на аэродроме Мигалово в Твери прошло празднование 75-летия 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка. Участие в торжествах приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Заксобрания Сергей Веремеенко, военнослужащие и ветераны авиации, другие почётные гости, жители и гости региона.

«Жители Тверской области по праву гордятся тем, что на территории региона дислоцируется ваша прославленная воинская часть. Сегодня военнослужащие дивизии постоянно подтверждают свой высокий профессионализм», — отметил Игорь Руденя на торжественном открытии праздника.

Центральным и самым зрелищным событием праздника стал воздушный показ авиационной техники военно-транспортной авиации. В небе над аэродромом фигуры пилотажа выполнили экипажи самолётов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, Ил-76, Ту-134, а также вертолётов Ми-8.

По традиции в праздничный день аэродром Мигалово открыт для всех желающих. На площадке организованы наземный показ авиационной, военной техники и вооружения, концертная программа, показательные выступления парашютистов и авиамоделистов, полёты воздушных шаров. Работают пункты отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговая ярмарка, детские аттракционы.

12 гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени.

На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года. Экипажи дивизии регулярно участвуют в воздушном параде в День Победы над Красной площадью, а также успешно выступают на российских и международных соревнованиях. В частности, в июне 2018-го тверские лётчики заняли первое место на всероссийском конкурсе «Авиадартс-2018» в номинации «Военно-транспортная авиация».