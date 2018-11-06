Александр Тягунов: Много передовой техники начало летать именно с аэропорта Мигалово в Твери

Депутат Законодательного собрания Тверской области, Почетный гражданин Тверской области Александр Тягунов подчеркнул роль 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии в развитии современной авиационной техники.

«Для Тверской области почетно, что дивизия военно-транспортной авиации располагается в нашем регионе, - сказал Александр Тягунов. - С послевоенных времен аэропорт «Мигалово» активно используется для испытаний передовой техники. Отсюда выполняли свои первые полеты турбореактивные самолеты Ту. Здесь приземлялся знаменитый самолет «Руслан».

«Мигаловские летчики сделали свой аэродром одним из символов Верхневолжья», - добавил Александр Тягунов.

Напомним, что 10 июня на аэродроме Мигалово в Твери прошло празднование 75-летия 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка. Участие в торжествах приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, депутат Заксобрания Сергей Веремеенко, военнослужащие и ветераны авиации, другие почётные гости, жители и гости региона.



«Жители Тверской области по праву гордятся тем, что на территории региона дислоцируется ваша прославленная воинская часть. Сегодня военнослужащие дивизии постоянно подтверждают свой высокий профессионализм», — отметил Игорь Руденя на торжественном открытии праздника.



Центральным и самым зрелищным событием праздника стал воздушный показ авиационной техники военно-транспортной авиации. В небе над аэродромом фигуры пилотажа выполнили экипажи самолётов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, Ил-76, Ту-134, а также вертолётов Ми-8.



По традиции в праздничный день аэродром Мигалово открыт для всех желающих. На площадке организованы наземный показ авиационной, военной техники и вооружения, концертная программа, показательные выступления парашютистов и авиамоделистов, полёты воздушных шаров. Работают пункты отбора на военную службу по контракту, полевая кухня, торговая ярмарка, детские аттракционы.



12 гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени.



На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года. Экипажи дивизии регулярно участвуют в воздушном параде в День Победы над Красной площадью, а также успешно выступают на российских и международных соревнованиях. В частности, в июне 2018-го тверские лётчики заняли первое место на всероссийском конкурсе «Авиадартс-2018» в номинации «Военно-транспортная авиация».