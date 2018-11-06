В Тверской области изготовили самый большой в России мармелад весом 281 кг

10 июня в Тверской области изготовлен самый большой в стране мармелад весом 281 кг. Достижение кондитеров официально зарегистрировано и будет занесено в Книгу рекордов России.

Рекорд установлен в День города Лихославля и День Лихославльского района, на фабрике компании «Мармеладная сказка».

Самый большой мармелад стал новым рекордом после самого большого в России фондю в 122 кг 750 г, которое приготовили 12 мая в Конаково на гастрономическом фестивале «Верещагин СырFest 2018». На развитие событийного и других видов туризма, создание объектов туристического притяжения на территории Верхневолжья направлена отраслевая госпрограмма на2018-2023 годы, которая утверждена региональным Правительством в прошлом году.

«Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Знаковый региональный проект – кластер «Волжское море», направленный на развитие внутреннего водного туризма в Тверской области.

Проект занял первое место на экспертизе в Ростуризме для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы.

«Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников.

Пресс-служба Правительства Тверской области