Около 300 человек встали в традиционный хоровод на «Троицких гуляниях» в Тверской области

10 июня в этнографическом музее под открытым небом «Василёво» в Торжокском районе состоялся XXIII межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». В нем приняли участие около 10 тысяч жителей и гостей региона. Традиционно был организован большой троицкий хоровод, в который встали около 300 человек.

«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Интерес жителей региона и туристов к этому яркому празднику говорит о том, что традиции наших предков, связанные с днем Святой Троицы, поддерживаются и сегодня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году главная тема праздника – «Русь изначальная». Торжественное открытие гуляний было посвящено истории русской земли, подвигу святого благоверного князя Михаила Тверского.

На «Троицких гуляниях» выступил Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра (руководитель Николай Азаров) – уникального коллектива, созданного в 1945 году.

Кроме того, участие в празднике приняли 136 творческих объединений из Тверской области, а также Финляндии, Чувашии, Башкортостана, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Воронежа, Курска, Великого Новгорода. Состоялись выступления фольклорных и танцевальных ансамблей, хоровых коллективов, гармонистов, частушечников, цирковых артистов, участников военно-патриотических клубов.

На «Троицких гуляниях» работало около 20 интерактивных площадок, где можно было поучаствовать в русских народных забавах, освоить новое дело на мастер-классах. На выставке-ярмарке гости могли приобрести изделия мастеров-ремесленников, сувенирную продукцию, фермерские продукты.

В рамках «Троицких гуляний» организован межрегиональный открытый творческий конкурс «Троицкие обереги» при поддержке Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова. На конкурс заявлено более 30 коллективов и солистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и других областей.

В 2018 году в календарь туристических событий региона включено 40 наиболее значимых мероприятий в 16 муниципальных образованиях. Крупнейшее из них – празднование 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, которое будет отмечаться в декабре этого года в Твери. Этой знаковой дате, а также 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, посвящён традиционный Волжский Крестный ход, который начался 2 июня и охватит 24 муниципалитета Тверской области.

Кроме того, в Тверской области этим летом пройдут фестиваль карельского пирога «Калитка» в Лихославльском районе, «Селигерский рыбник» в Осташковском районе, «Былинный Берег» под Кимрами, «Нашествие» в Конаковском районе и др. Подробную информацию об этих и других событиях можно найти на http://welcometver.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области