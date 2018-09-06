В Правительстве Тверской области обсудили создание новой стратегии развития региона до 2030 года

9 июня Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области, на котором рассмотрели создание новой стратегии развития региона на период до 2030 года. Документ будет охватывать ключевые направления экономики и социального блока Верхневолжья.

Существующую в настоящее время стратегию социально-экономического развития Тверской области необходимо актуализировать в соответствии с задачами, который поставил Президент России Владимир Путин в Указе о национальных целях и стратегических задачах развития РФ.

По мнению Игоря Рудени, основная стратегия развития области должна включать оцифрованные целевые показатели, а также отраслевые стратегии по каждой из приоритетных сфер. Для эффективной реализации планов по развитию регион должен перейти на проектную систему управления, а также обеспечить максимальное участие во всех федеральных программах, подчеркнул Губернатор.

В числе потенциальных направлений для роста экономики тверского региона обсуждались развитие сельского хозяйства, обрабатывающих производств, в том числе глубокой переработки леса, туризма, инновационных отраслей, строительства. Кроме того — реализация крупных транспортных и инфраструктурных проектов, а также эффективное использование выгодного географического положения.

Предполагается, что в стратегии будут закреплены целевые показатели по увеличению доходной части бюджета региона, объёма валового регионального продукта, привлечённых инвестиций, росту числа малых и средних предприятий, повышению средней заработной платы.

Пресс-служба Правительства Тверской области