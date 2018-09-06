В Твери на аэродроме Мигалово пройдёт праздник авиации в честь 75-летия 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии

10 июня в Твери состоятся торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию со дня образования 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии и 196 военно-транспортного авиационного полка. По традиции, в праздничный день аэродром Мигалово будет открыт для всех желающих.

Как считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя, сегодня соединение является примером для других подразделений ВВС России. Мужество, патриотизм и верность долгу служащих 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии прошли проверку в сражениях Великой Отечественной войны, «горячих точках», миротворческих миссиях.

Праздник авиации в Мигалово начнётся в 10:00. В программе — торжественное построение личного состава воинской части, митинг и церемония награждения военнослужащих и ветеранов. В 11:00 стартует центральное событие праздника — пролёт самолётов и вертолётов военно-транспортной авиации.

Также в рамках праздника будет организован наземный показ авиационной и военной техники войск ВКО, концертная программа, показательные выступления парашютистов и авиамоделистов, полёты воздушных шаров, полевая кухня, торговая ярмарка, детские аттракционы. Кроме того, будет работать пункт отбора на военную службу по контракту,

12 гвардейская военно-транспортная авиационная дивизия была сформирована в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны соединение вело боевые действия на Воронежском, 4-м Украинском, Ленинградском, Волховском и 3-м Белорусском фронтах. В 1944 году за образцовое выполнение боевых заданий дивизия награждена орденом Красного Знамени. На тверском аэродроме Мигалово дивизия базируется с 1981 года.

В 2017 году соединение провело крупнейшее в истории современной России лётно-тактическое учение. Экипажи дивизии регулярно участвуют в воздушном параде в День Победы над Красной площадью, а также успешно выступают на российских и международных соревнованиях. В частности, в июне 2018-го тверские лётчики заняли первое место на всероссийском конкурсе «Авиадартс-2018» в номинации «Военно-транспортная авиация».

196 военно-транспортный авиационный полк входит в состав 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, дислоцируется на аэродроме Мигалово с 1992 года. Экипажи полка выполняют задачи по обеспечению перевозки личного состава и техники на территории России, СНГ и других стран мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области