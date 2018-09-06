Фотографии достопримечательностей Тверской области представлены на выставке в аэропорту Внуково

В международном аэропорту Внуково открылась межрегиональная фотовыставка «Путешествуйте дома. Лето». В экспозицию вошли фотографии с достопримечательностями Верхневолжья – Тверского Императорского дворца, Нило-Столобенской пустыни и Торжка.

Задача по развитию внутреннего и въездного туризма, расширению количества современных туристических объектов в регионах была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша основная цель – обозначить ключевые объекты в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства в апреле при обсуждении вопроса развития сферы туризма.

18 фотографий выставки «Путешествуйте дома. Лето» во Внуково представлены в зале вылета терминала А. Кроме Тверской области в экспозицию вошли работы с видами и достопримечательностями Московской, Ярославской, Тульской, Самарской, Псковской, Вологодской, Архангельской и Свердловской областей, Приморского края, республик Карелия и Коми.

Пропускная способность аэровокзального комплекса Внуково составляет до 35 миллионов пассажиров в год. Это, в том числе иностранные гости, для которых открывшаяся фотовыставка станет своеобразным путеводителем по России.

На продвижение Верхневолжья, повышение интереса со стороны туристов, крупнейших туроператоров направлены мероприятия госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018 –2023 годы.

Кроме того, в регионе разработан проект кластера «Волжское море», направленного на развитие внутреннего водного туризма. Проект занял первое место на экспертизе в Ростуризме для включения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы.

«Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки». Предполагается создание в Завидово транспортно-пересадочного узла, гостиничных комплексов и аквапарка, а также строительство и реконструкция на территориях-участниках проекта причальных сооружений, благоустройство набережных, развитие музейных комплексов, приобретение туристских судов.

Планируемые сроки реализации проекта – с 2019 по 2025 годы. Общие вложения составят свыше 9,1 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей – средства федерального бюджета, порядка 0,5 млрд рублей – областного, более 7,2 млрд рублей – внебюджетных источников.

Пресс-служба Правительства Тверской области