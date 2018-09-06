Игорь Руденя посетил строительную площадку Спасо-Преображенского собора в Твери

9 июня Губернатор Игорь Руденя побывал на строительной площадке Спасо-Преображенского собора в Твери. Глава региона ознакомился с ходом строительных работ, провел совещание по текущим вопросам. Участие в обсуждении приняли члены Правительства региона, представители строительных и архитектурных организаций, руководство тверского регионального благотворительного фонда «Собор» и другие участники процесса.

Игорь Руденя также осмотрел территорию на месте бывшей колокольни собора, где сейчас ведутся археологические раскопки.

«Важно сохранить все найденные предметы. Необходимо сделать хороший музей, и там представить находки. Это будет интересно, в том числе для нашей молодёжи», – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время на объекте выполняется кирпичная кладка наружных стен с перемычками и арками, круглых колонн. На совещании, которое провёл Губернатор по итогам осмотра, обсуждалось изготовление иконостаса и паникадила. В настоящее время ведётся сборка первого яруса иконостаса, изготовление и золочение резных деталей. Также шла речь об отделке внутренней части храма, обустройстве коммуникаций и других работах.

Завершение восстановления здания собора планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это событие станет данью уважения почитаемому святому и знаком преемственности истории тверской земли, духовных и нравственных основ ее народа.

Значимость восстановления Спасо-Преображенского собора подчеркнула Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Тверскую область в конце прошлого года. В частности, глава Совфеда отметила, что возрождение исторического архитектурного и культурного наследия является символом возвращения к истокам, духовным традициям.

Справочно: Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы собор был взорван.

В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию святыни на прежнем месте.

Пресс-служба Правительства Тверской области