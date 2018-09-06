На открытой площадке в Твери Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» исполнят лучшие произведения Петра Чайковского

14 июня в 19:00 в Твери состоится «Фестиваль искусств Юрия Башмета». На Театральной площади выступят Народный артист России Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Вход свободный.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в регионе нужно реализовывать проекты в сфере культуры, интересные и доступные молодежи, людям всех возрастов.

Программа Фестиваля искусств получила название «Гала». Для зрителей прозвучат лучшие произведения Петра Чайковского. Юрий Башмет выступит в качестве дирижёра и солиста. Также в концерте примут участие лауреат международных конкурсов Николай Саченко (скрипка) и солистка театра «Новая опера» Жаля Исмаилова (сопрано).

Юрий Башмет – музыкант с мировым именем, заслуживший любовь слушателей в разных странах. На его счету сольные концерты на альте в «Карнеги-холле» в Нью-Йорке, оперном театре «Ла скала» в Милане, центре искусств «Барбикан-холл» в Лондоне, Берлинской филармонии и других знаменитых площадках. Для Башмета писали выдающиеся композиторы — Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Микаэл Таривердиев, София Губайдулина, Джон Тавенер, Гия Канчели, Александр Чайковский, Александр Раскатов.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» создан в 1990 году. В 2002-м его дирижёром стал Юрий Башмет. Под руководством маэстро оркестр приобрёл неповторимую манеру исполнения, которую отличают творческая раскрепощённость, смелость интерпретации, одухотворённость исполнения, глубокое, насыщенное звучание.

С 2002 года оркестр дал более 750 концертов в России и за рубежом. В репертуаре сочетаются классика и современность, музыка разных стилей и жанров.

«Фестиваль искусств Юрия Башмета» продолжит традицию выступлений знаменитых российских артистов на открытых площадках Тверской области. 4 мая 2018 года в Твери состоялся концерт Московского джазового оркестра под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана с участием пианиста и певца Олега Аккуратова.

Пресс-служба Правительства Тверской области