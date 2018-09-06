В День обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе пройдёт крестный ход на острове Столобный

9 июня православные христиане отмечают День обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. В этот день в храмах проходят Божественные литургии. В монастыре Нило-Столобенская пустынь на острове Столобный в Осташковском районе пройдёт крестный ход с мощами святого.

В 2017 году отмечалось 350-летие обретения мощей преподобного. Праздник привлёк сотни паломников со всей России. С 9 по 12 июня в монастыре Нило-Столобенская пустынь прошли праздничные мероприятия в честь этого события. В них приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, руководители федеральных органов власти, представители Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ, духовенства, государственных корпораций, банков, ассоциаций и фондов.

«На тверской земле, в крае духовных истоков и православных святынь России, бережно хранят духовные традиции нашего народа. Отмечая 350-летие обретения мощей преподобного Нила Столобенского, мы уверенно говорим о том, что дореволюционные традиции паломничества в Нило-Столобенскую пустынь возрождаются», – сказал Губернатор Игорь Руденя, приветствуя гостей праздника в обители.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в монастыре божественную литургию и молебен. Глава Русской Православной Церкви также освятил исток Волги в деревне Волговерховье.

2 июня 2018 года от истока начался XX Волжский Крестный ход, который охватит 24 муниципалитета Тверской области. 4 июня участники Крестного хода побывали в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

В этом году Крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Маршрут XX Волжского Крестного хода проходит по территории Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Андреапольского, Торопецкого, Западнодвинского, Жарковского, Нелидовского, Бельского, Оленинского, Торжокского, Кувшиновского, Ржевского, Зубцовского, Бежецкого, Максатихинского, Удомельского, Калининского, Конаковского, Кимрского, Кашинского, Калязинского районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области.

Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев.

Традиционно Волжский Крестный ход завершается в Калязине. 30 июня состоится литургия в Вознесенском соборе города, торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

Пресс-служба Правительства Тверской области