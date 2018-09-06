Ремонтную кампанию на дорогах Тверской области планируют завершить к октябрю 2018 года

В Тверской области ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог в рамках областной программы планируется завершить к октябрю 2018 года. Вопрос обсуждался на совещании, которое 8 июня провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо следить за исполнением графиков ремонта дорог в регионе, а также качеством работ. Мы приняли стандарты ремонта, они заложены в контрактах. Обязательно делаем разметку всех пешеходных переходов в термопластике», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщил Министр транспорта Игорь Павлов, на дорогах 1 класса при нанесении разметки будет использоваться покрытие из термопластика, такой же материал будут применять на участках с повышенной интенсивностью движения на дорогах 2 класса.

По информации Министра, сейчас ведётся заключение контрактов. До середины июня будут проведены торги по основным объектам в рамках региональной программы.

В 2018 году в Тверской области отремонтируют 187 объектов муниципальной дорожной сети протяжённостью около 130 км. На поддержку муниципалитетов в приведении в порядок местных дорог направляется почти четверть расходов регионального дорожного фонда – более 1,5 млрд рублей. Ещё свыше 320 млн рублей составит софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Наибольший объем работ запланирован в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Конаковском, Калининском, Кувшиновском, Старицком районах.

В Тверской области в 2018 году также планируется привести в надлежащее состояние 54 объекта протяженностью свыше 300 км региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, продолжатся работы на ранее начатых объектах.

В преддверии старта Чемпионата мира по футболу в Тверской области завершена реконструкция обхода Твери по автомобильной дороге М-10 «Россия» от 156 до 179 км. Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом завершению этого проекта. Движение транспорта по участку запущено в полном объёме.

Пропускная способность объезда Твери составляет около 100 тыс. автомобилей в сутки. Реализация проекта позволила организовать сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11 до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода Твери. Общий объём финансирования проекта из федерального бюджета составил около 15 млрд рублей.

Реконструкция участка федеральной трассы М-10 в обход Твери велась с 2015 года. За прошедшее время до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до 4 полос – северный подъезд к городу, построено две автомобильные развязки – на 164 км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, оборудованы надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016 году был открыт въезд в Тверь со стороны Санкт-Петербурга. Сдана 1-я очередь и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176 км трассы.

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Пресс-служба Правительства Тверской области