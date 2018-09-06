«В ФОКУСЕ – ДЕТСТВО»: ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС!



Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации (включая интернет) деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в Конаковском районе объявлен управлением образования администрации Конаковского района в соорганизаторстве с общественно-политической газетой "Заря". Участвовать в конкурсе могут как журналисты газет городских и сельских поселений Конаковского района, так и работники летних лагерей и образовательных учреждений, воспитанники и вожатые-старшеклассники, представители школьных СМИ (юнкоры) и представители общественности городских и сельских поселений.



На конкурсе будут рассмотрены серии статей, репортажей, интервью в печатных СМИ (газетах, журналах), распространяемых на территории Конаковского района или территории Тверской области, а также материалов (журналистских работ), выложенных на сайты образовательных учреждений, сайты управления образования и администрации Конаковского района, на новостную ленту Министерства образования Тверской области, а так же фотоматериалы, отражающие деятельность лагеря с дневным пребыванием детей.

Конкурсные материалы должны быть опубликованы в период с 1 июня по 17 августа 2018 года и должны иметь подтверждение о размещении. Они сдаются в управление образования в срок до 21 августа включительно с указанием наименования образовательного учреждения, на базе которого открыт лагерь с дневным пребыванием детей, автора работы (Ф.И.О, место работы, должность, у юнкоров - Ф.И., возраст).

На Конкурс принимаются работы, соответствующие трем номинациям:

1 номинация: «Печатные СМИ» (в данной номинации принимаются копии материалов с газетных, журнальных полос);

2 номинация: «Интернет - СМИ» (в данной номинации принимаются скриншоты с сайта со ссылками на сайт);

3 номинация: «Лучшее фото» (в данной номинации принимаются фотографии, опубликованные как в сети Интернет, так и в СМИ - аналогично 1 и 2 номинациям).

Полностью с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте управления образования администрации Конаковского района и в группах газеты «Заря» в социальных сетях.