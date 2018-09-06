«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ ПАТЕНТЫ

Группа депутатов фракции «Единая Россия», в том числе и депутат Государственной Думы Светлана Максимова внесли в Государственную Думу законопроект, который даст возможность индивидуальным предпринимателям применять наиболее простую и удобную - патентную схему налогообложения в животноводстве и растениеводстве.

Как сообщил один и авторов, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, целью новеллы является стимулирование малого предпринимательства сельскохозяйственной отрасли, дополнительные возможности для его развития.

«Законопроект позволит индивидуальным предпринимателям приобрести единый патент, исходя из потенциально возможного годового дохода. Это простой и понятный расчет, освобождение от предоставления налоговых деклараций, экономия на наёмных бухгалтерских услугах, а также возможность выбора срока действия патента от месяца до года – очень важный аспект при сезонном характере многих видов сельскохозяйственной деятельности», - сообщил Кидяев.

По словам еще одного депутата и автора идеи законопроекта Светланы Максимовой, в документе предложено дополнить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, двумя пунктами: животноводство и растениеводство. «Это обеспечит пополнение местных бюджетов и послужит стимулированию экономического роста на сельских территориях. Кроме того, положительный эффект ожидается в виде экономии средств у индивидуальных предпринимателей и в виде легализации неофициального бизнеса», - рассказала она.

Третий автор – депутат и председатель комитета по сельским территориям Общероссийского конгресса муниципальных образований Александр Поляков пояснил, что за последние 10 лет, как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, в стране сформировалась довольно многочисленная группа «серых» хозяйств. Они, по сути, ведут предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированы ни в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, ни в качестве индивидуального предпринимателя.

«Бюрократические сложности заставляют их оставаться вне правового поля, поэтому не позволяют пользоваться мерами господдержки официального бизнеса, с другой стороны – снижают сборы в местный бюджет. Патентная система позволит снять эту проблему», - считает он.

Предлагаемые законопроектом расширение видов предпринимательской деятельности, повысят привлекательность патентной системы налогообложения для малого бизнеса на сельских территориях, сделают ее более гибкой и доступной, а также будут способствовать мотивации малого бизнеса к увеличению объемов производства.