На совещании в Правительстве Тверской области обсудили ход работы по консолидации коммунальных активов региона

8 июня Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области, посвящённое консолидации коммунальных активов региона. Также обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, тарифной политики, расчётов за поставленные энергоресурсы.

«Перед нами стоит задача по подготовке к новому отопительному сезону. Коммунальная инфраструктура изношена, поэтому необходимы инвестиции в модернизацию системы ЖКХ региона», - отметил Игорь Руденя.

В мае на территории Верхневолжья создано государственное унитарное предприятие «Коммунальные системы Тверской области», которое призвано обеспечить стабильную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства и своевременную подготовку к зиме, эффективную модернизацию и обновление активов отрасли, упорядочить систему расчётов с ресурсоснабжающими организациями. На базе предприятия будут консолидированы ключевые активы систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Работа по консолидации коммунальных активов в тверском регионе ведётся по инициативе Игоря Рудени. В 2018 году под контроль области перешла компания «Тверь Водоканал», на базе которой планируется осуществить реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Твери и крупных городов Верхневолжья.

Кроме того, совместно с Законодательным Собранием области и Ассоциацией муниципальных образований продолжается работа по передаче полномочий по теплоснабжению от сельских поселений на уровень районов в целях обеспечения качественных и доступных услуг населению, улучшения теплоснабжения объектов социальной сферы и экономики, снижения числа аварий и потерь в сетях.

На модернизацию и капремонт объектов теплоэнергетики муниципалитетам Тверской области из регионального бюджета в этом году будет направлено более 167 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области