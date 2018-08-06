Андрей Соловей о прямой линии Владимира Путина: «Мы получили подтверждение, что планы, озвученные в Послании Президента Федеральному Собранию, а затем в «майских указах», планомерно реализуются»

Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода, председатель Тверского регионального отделения Союза Машиностроителей России Андрей Соловей прокомментировал итоги прямой линии Президента России Владимира Путина.

«В ходе прямой линии мы получили подтверждение тому, что все планы, озвученные в Послании Президента Федеральному Собранию, а затем в «майских указах», планомерно реализуются. Более того, Президент назвал тех, кто несет персональную ответственность за их воплощение в жизнь. Считаю хорошей идеей решение привлечь к разговору и ответам на вопросы граждан России чиновников разного уровня. При этом было однозначно сказано, что руководствоваться они должны, прежде всего, интересами людей, проживающих на территории. Вижу в этом еще одно подтверждение взятого курса на повышение благополучия граждан России», - отметил Андрей Соловей.

По мнению генерального директора Тверского вагоностроительного завода, прямая линия с Президентом стала своеобразным зеркалом, правдиво отражающим жизнь в стране. Были озвучены вопросы, которые волнуют россиян. Это цены на бензин и дизтопливо, качество дорог и жилья, медицинского обслуживания и образования, обороноспособность страны. Андрей Соловей особо подчеркнул, что разговор велся без попыток приукрасить ситуацию и создать иллюзию благополучия.

«Как сказал Владимир Владимирович, ссылаясь на данные о состоянии экономики, из «серой полосы» страна уверенно движется в сторону «устойчивого белого цвета». Опираясь на опыт работы нашего завода, согласен с такой оценкой», - подытожил председатель Тверского регионального отделения Союза Машиностроителей России.

Ранее итоги прямой линии с главой государства прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

«На прямой линии прозвучали самые актуальные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии Президента по приоритетным направлениям, что очень важно для всех управленцев. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии», – отметил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы даёт региональной и муниципальной власти пример работы с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.

«Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно работаем в этой сфере, выделяем средства. Сейчас самое главное – соблюдение графика и технологии выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году «Прямая линия» прошла в новом формате. Была обеспечена прямая связь Владимира Путина с федеральными министерствами, а также руководителями территорий страны.