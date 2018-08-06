В Тверской области пройдёт Форум молодёжи Верхневолжья

27 июня в Твери состоится Форум молодёжи Верхневолжья. Знаковое для активистов Тверской области событие пройдёт в рамках экватора Года добровольца в России.

«Для развития региона важно участие молодёжи в общественной жизни, особенно с учётом объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Года добровольца. От эффективности мер поддержки молодёжи, работы по духовно-нравственному воспитанию зависит будущее нашего региона, решение демографических вопросов, и повышение качества жизни людей», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства, на котором были рассмотрены направления молодёжной политики в регионе.

В Форуме примут участие лидеры общественных организаций, представители студенческого актива, профсоюзов студенческой и работающей молодёжи, предприниматели, молодые учёные и аспиранты.

Запланирована презентация новых интерактивных форм работы – тренингов, мастер-классов, акций – по приоритетным направлениям государственной молодёжной политики, в том числе добровольчеству.

Форум состоится во Дворце культуры «Химволокно». Регистрация начнётся в 10:00, торжественное открытие – в 11:00. Всем участникам необходимо пройти регистрацию в системе АИС «Молодёжь России» по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/event/12082

Данные участников из муниципальных образований региона необходимо направить до 20 июня на электронный адрес kom_molodegy@web.region.tver.ru

Дополнительная информация об участии в Форуме – по телефонам: 8 (4822) 32-11-68, 8-904-007-54-45.

Справочно: В настоящее время в Тверской области проживает свыше 244 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это 18,8% от общей численности населения. Из них более 189 тысяч – жители городов, почти 55 тысяч – сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области